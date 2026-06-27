Cientos de personas se reúnen para celebrar el 40 aniversario de CHA junto a La Ronda de Boltaña y Cachirulos XL

Fiesta 40 aniversario de CHA en La Rotonda del Centro Cívico Delicias de Zaragoza - CHA

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista ha celebrado este viernes el acto central por su 40 aniversario, con un concierto de La Ronda de Boltaña y Cachirulos XL ante más de 500 personas en La Rotonda del Centro Cívico Delicias de Zaragoza, en el que han participado el presidente, Jorge Pueyo, y la secretaria general, Verónica Villagrasa, y en el que ha destacado el emotivo homenaje al recientemente fallecido Joaquín Palacin.

"Hace 40 años, un grupo de soñadores y soñadoras, con Azucena Lozano, Chesús Bernal y Bizén Fuster al frente, se embarcaron en una aventura que les llevó, primero a los ayuntamientos, después a las Cortes de Aragón y, solo 14 años después, al Congreso de los Diputados", explicó Pueyo, quien defendió que "la historia de Aragón de estos 40 años no puede entenderse sin la contribución de CHA, igual que el aragonesismo progresista de nuestro proyecto político no puede entenderse sin un país como Aragón".

El presidente de CHA agradeció a quienes han ido tomando el testigo durante estas cuatro décadas: "Nieves Ibeas, Pepe Soro y Joaquín Palacín en la Presidencia; y Chesús Yuste, José Antonio Acero, Juan Martín, Carmen Martínez Romances e Isabel Lasobras en la Secretaría General".

"Y también a quienes nos han representado en las Cortes de Aragón, en el Congreso de los Diputados, en las diputaciones provinciales, en los consejos comarcales y por supuesto en los centenares de ayuntamientos: más de 1.200 cargos públicos que se han dejado la piel por este país y por nuestra gente y sin verse salpicados por ningún caso de corrupción", añadió.

"Han pasado 40 años, pero seguimos adelante, con firmeza, recogiendo el legado de quienes nos han conducido hasta aquí, para seguir sirviendo al pueblo aragonés, para seguir defendiendo las montañas, los ríos, los paisajes, para seguir trabajando para mejorar la vida de la gente, un pueblo digno, que no rebla, que defiende su identidad, su cultura, su historia y sus derechos, que se resiste a desaparecer en la ola de uniformización de este mundo globalizado", valoró ante la atenta escucha del auditorio.

Jorge Pueyo destacó el buen momento que vive la formación aragonesista, "la izquierda de Aragón" después de que el pasado 8 de febrero consiguiera 6 diputados y diputadas en las Cortes de Aragón, superando el 10% del voto: "Estamos en una posición inmejorable para revalidar nuestro diputado en el Congreso y volver a los principales ayuntamientos aragoneses". "Los próximos meses van a ser cruciales para el futuro de Chunta Aragonesista. Tenemos la oportunidad de consolidar nuestro crecimiento y seguir dando pasos para convertirnos en una fuerza decisiva. Y es que cada día son más los aragoneses y aragonesas que dan el paso de acercarse a CHA para afiliarse o para presentarse en su pueblo", añadió.

Finalmente, el presidente de CHA recordó que este lunes, 29 de junio, a las 19.00 horas, se instalará la nueva decoración exterior de la sede de CHA en Zaragoza --calle Predicadores, 28-- y se inaugurará la exposición fotográfica 'Mis lugares favoritos', de Javier Castejón.

Además, después del verano se celebrará una serie de actos enmarcados dentro del 40 aniversario, que tendrán como colofón el 20 de diciembre, con motivo del Día de los Derechos y Libertades del Pueblo Aragonés.