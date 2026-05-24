Cierre nocturno por obras del túnel de las Devotas en la A-138 desde este lunes y hasta el 6 de junio

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El túnel de las Devotas, el tramo de la carretera autonómica A-138, entre los kilómetros 68 y 69, pasada la localidad de Lafortunada y antes de llegar a la de Salinas, cierra desde este lunes y hasta el próximo 6 de junio en horario nocturno de 21.00 horas a 5.45 horas, para las obras previstas en la infraestructura, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

El corte se llevará a cabo durante las dos próximas semanas de lunes a viernes con una ventana de 45 minutos, de 2.00 de la madrugada a 2.45 horas, en la que se permitirá el paso de vehículos.