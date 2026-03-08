Cinco heridos en un accidente de tráfico múltiple en la A-23, en Arguis (Huesca)

Dos de los vehículos implicados en el accidente múltiple ocurrido este domingo en la A-23, sentido Huesca, en el término municipal de Arguis. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

ARGUIS (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

Cinco personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados cuatro vehículos en la autovía A-23, sentido Huesca capital, en el tramo de bajada una vez superado el embalse de Arguis.

El accidente se ha producido sobre las 15.30 horas en el kilómetro 381 de la A-23, según ha trasladado el 112 Aragón al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la DPH, y la causa de la colisión múltiple ha podido estar en la presencia de hielo y granizo en la calzada, según han apuntado fuentes del Ayuntamiento de Huesca. Ello ha generado atascos en la jornada de regreso del puente festivo entre quienes precisamente no habían apurado el domingo para volver a casa.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado un camión de salvamento, una autobomba rural pesada y un vehículo de mando, con un dispositivo formado por un subjefe de intervención, un oficial y cinco bomberos. En el operativo también han intervenido efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia y del Centro de Control de Túneles.