Cartel de la alerta por riesgo de incendios forestales. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco zonas de Aragón presentan este jueves alerta roja por riesgo muy alto de incendios forestales, según el índice que elabora la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Las cinco zonas con alerta roja son Jiloca-Gallocanta, Muela de Valmadrid, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Sur y Turia.

Este jueves se espera viento flojo variable, que aumentará a moderado del sur y suroeste por la tarde, sin descartar rachas muy fuertes de viento de componente sur en cotas altas del Pirineo.

Hay posibilidad de tormentas en el tercio norte, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes. El Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales (NAPIF) indica la situación diaria de peligro por incendio forestal en Aragón, con una clasificación del riesgo clasificada en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto, representados por los colores verde, amarillo, naranja y rojo.

PROHIBICIONES

El Gobierno de Aragón recuerda que la Alerta Roja por Peligro de Incendios Forestales implica prohibiciones y limitaciones, con el fin de extremar la prevención y evitar la generación de incendios.

Así, está prohibico encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos. También, encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello, así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales.

Asimismo, arrojar o abandonar objetos en combustión, y se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas, con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, del uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas y las labores de cosecha y empacado de cereal.

En el supuesto de que estas labores se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14.00 y 18.00 horas adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias y, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1.000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

Otra excepción es utilizar maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior.

Por último, se permiten las actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.