El cine de animación regresa este fin de semana a Ainzón con la XXII edición de 'Animainzón'

El diputado provincial Eduardo Arilla; la alcaldesa de Ainzón, Paula Cruz; y la coordinadora de 'Animainzón', Pino Aínsa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cine de animación vuelve a ser protagonista en la localidad zaragozana de Ainzón, donde este viernes empieza la vigésimo segunda edición de las jornadas 'Animainzón', que se prolongará durante todo el fin de semana con una programación que incluye actividades para escolares, un taller de experiencias interactivas, proyección de cortos y premios otorgados por los niños, por el público y por un jurado.

Las jornadas se han presentado este martes en la Diputación de Zaragoza (DPZ) con el diputado provincial Eduardo Arilla; la alcaldesa del municipio, Paula Cruz; y la coordinadora de 'Animainzón', Pino Aínsa.

Arilla ha destacado que 'Animainzón' es un festival "más que consolidado" y "hecho con mucho cariño", además de elogiar que es un pueblo "ejemplo" en participación e implicación, en lo que ha colaborado también la institución provincial financiando el 40% del evento, dentro de las subvenciones a festivales de cine.

La alcaldesa de Ainzón ha remarcado que este evento supone "un esfuerzo grandioso para un pueblo tan pequeño", que es posible gracias a la implicación de toda la población: vecinos, voluntariado, empresas de la zona o las ayudas económicas de la DPZ, sin los que "no sería posible seguir adelante".

Cruz ha insistido en que es un evento "muy importante" para la zona, así como "referente" y "lanzadera" para muchas empresas y profesionales de la animación, entre las que ha destacado la participación de la Universidad de Valencia.

Los objetivos principales de 'Animainzón' son, por un lado, visibilizar el talento de los jóvenes españoles dentro del campo de la animación y, por otro, promover el turismo en la Comarca Campo de Borja ensalzando en valor los distintos paisajes y entornos que la conforman.

Asimismo, pretende contribuir a la difusión y promoción de la cultura audiovisual en todas sus manifestaciones, especialmente con el fin de educar a los nuevos espectadores en el valor de los trabajos y profesionales del sector para favorecer que futuras generaciones sean proactivas, como sucede en otros países donde hay un apoyo fundamental por parte de los ciudadanos al cine.

PROGRAMA DEL FESTIVAL

Paula Cruz ha desgranado el programa del festival, que comenzará este viernes, a las 12.30 horas, con una sesión de cortos para escolares para generar arraigo entre el público infantil. Se proyectarán diez trabajos, específicamente seleccionados para los más pequeños, que luego votarán y otorgarán uno de los premios de 'Animainzón'.

La sesión inaugural tendrá lugar ese mismo viernes, a las 19.30 horas, que consistirá en una charla divulgativa sobre experiencias interactivas audiovisuales a cargo de la empresa Nabegos, especializada en animación y publicidad. La jornada concluirá a las 21.00 horas con vinos y música en directo con el dúo instrumental Hugo Martínez León y Aitor Aranda, en el vestíbulo del cine.

El sábado se iniciará a las 11.00 horas con un taller de experiencias interactivas con entrada libre, mientras que por la tarde, a partir de las 18.30 horas, se celebrará el certamen nacional de cortos, con la proyección de los 14 finalistas del certamen con la presencia de sus autores y la votación del público.

Las jornadas concluirán el domingo con la película infantil 'Elio' y la entrega de premios.

La coordinadora ha señalado que el festival está dirigido a realizadores españoles o residentes en España, que los cortometrajes podrán tener una duración máxima de 10 minutos y que se admiten cualquier técnica de animación, así como cualquier género, incluidos videoclips, videorrecreaciones o documentales.

En cuanto a las técnicas, se reciben sobre todo dibujo 2D o 3D, pero también 'Stop Motion' --técnica foto a foto'-- o combinaciones entre ellas. También está presente la inteligencia artificial (IA), ya sea como herramienta principal o como apoyo a otras.

UN 11% MÁS DE PROPUESTAS

En total, esta XXII edición ha recibido 147 propuestas, un 11% más que el año pasado, que llegan principalmente de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana, aunque en los últimos años están creciendo los trabajos procedentes de País Vasco, Baleares, Extremadura o Andalucía. De Aragón sólo se han presentado tres trabajos.

Habrá dos competiciones: por un lado, la escolar, con una esencia más educativa pero entretenida y, por otro, la sección oficial, con un jurado que entregará dos premios más otro que otorgará el público por votación popular.

Participarán en la sesión de cortos para escolares 'Soc aigua/Soy agua', de Roser Cussó; 'El pianista', de Francisco Egea; 'Duck Attack', del Digipen Institute of Technology Europe; 'Karma Dog', de Giuseppe Celestino; 'Bom día/Buenos días', de Paula de Abreu; '¿Por qué no soy un pingüino?', de Ángel F. Cuevas; 'El Principito Óscar', de Miguel González Buñuel; 'Morpheus' Dream/El sueño de Morfeo', de Carlos Guillén; 'Old shoes', de Cucho López Capilla; y 'The fishy fiasco', del Digipen Institute of Techonology Europe.

En cuanto a las 14 finalistas del certamen, son 'Sweet Cabanyal', de Anna Juesas y Sonia Sánchez (Comunidad Valenciana); 'La salida del miedo', de Lyda Fernández Umbría (Madrid); 'Anaglifo', de Valle Comba (Madrid); 'Yungay', de Marisa Bedoya (Comunidad Valenciana); 'La sombra del piquete', de Ana María Pavía y Paco Formento (Aragón); 'Ma-Ma', de Isabel María Monge (Extremadura); y 'Luces', de Aitana Cantero y María Isabel Sáiz (Madrid).

Completan la lista 'La infancia', de Jesús G. Nuño de la Rosa y Emiliano Reyes (Madrid); 'Ramen para dos', de S. Barrasa, L. Losantos y J. Tarrés (Cataluña); 'Marcharse', de Miguel Medrano (Comunidad Valenciana), 'Arrange room', de Laura Ferrer y Paula Sastre (Islas Baleares); 'Davi', de Júlia González (Cataluña); 'El marcapáginas', de Juan Carlos Arniz (Andalucía); y 'Brillante', de Caterina de Marchis y Ana Tirado (Madrid).

El carácter cinéfilo de Ainzón está consolidado gracias a su cine-club, que proyecta películas casi todos los fines de semana del año y que "está en pie por los vecinos del municipio", que son los que lo gestionan, con un importante involucramiento de la población.