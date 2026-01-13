El cineasta David Trueba participa este miércoles en un nuevo encuentro del Foro Fundación Ibercaja en Zaragoza

Archivo - El escritor y director de cine David Trueba durante una entrevista en los Cines Renoir Princesa, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El escritor, periodista, director de cine, guionista y actor español David Trueba participa este miércoles en un nuevo encuentro del Foro Fundación Ibercaja en el que conversará con el escritor y Premio de las Letras Aragonesas, José Luis Melero.

La cita se desarrollará el 14 de enero en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja y comenzará a las 19.00 horas. El acceso a la actividad es de carácter gratuito, previa inscripción. Sin embargo, el aforo ya se ha completado.

El Foro Fundación Ibercaja se proyecta como un ciclo destinado a abordar cuestiones de actualidad por parte de personalidades y profesionales destacados en diferentes disciplinas, quienes exponen en el Patio de la Infanta su experiencia y sus reflexiones.

Se trata de una nueva propuesta organizada por la entidad y coordinada por la periodista Genoveva Crespo, con el objetivo de acercar el conocimiento y ofrecer conversaciones con rigor y calidad.

DAVID TRUEBA

En la actualidad, Trueba firma una columna de opinión los martes en El país. Estudió Periodismo, y Cine en el American Film Institute. Escribió el guion de Los peores años de nuestra vida, uno de los grandes éxitos del cine español en 1994.

Ha sido también guionista de películas como 'Amo tu cama rica' (1991), 'Two Much' (1995), 'Perdita Durango' (1997), 'La niña de tus ojos' (1998), 'Vengo' (2000), 'El olvido que seremos' (2020) (Premio Platino 2021 al mejor guion) o el documental 'Balseros' (2002), del que fue además coproductor y por el que fue nominado al Oscar.

'La buena vida' (1996) fue su primera película como director. En 2000 dirigió 'Obra Maestra', y en 2003 'Soldados de Salamina', nominada a ocho premios Goya. Su película 'Bienvenido a casa' (2006) recibió el premio al mejor director en el Festival de Málaga.

En 2013 dirigió 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', que obtuvo seis Premios Goya, entre ellos, mejor película, mejor director y mejor guion. La cinta fue seleccionada para representar a España en los Óscar. Con 'Casi 40' (2018) obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Málaga y la nominación a mejor comedia en los premios Feroz.

En 2023 estrenó 'Saben aquell', que sumó once nominaciones a los Goya y trece a los Gaudí, y en 2024, 'El hombre bueno'. Su película más reciente, 'Siempre es invierno', que se estrenó en noviembre de 2025, es una adaptación de su propia novela 'Blitz'.

Ha publicado seis novelas en Anagrama y algunas de ellas han sido traducidas a más de diez lenguas: 'Abierto toda la noche' (1995), 'Cuatro Amigos' (1999), 'Saber Perder' (2008) (Premio Nacional de la Crítica a la Mejor Novela, finalista del prestigioso Premio Médicis en su traducción francesa y Novela del año por El Cultural de El Mundo), 'Blitz' (2015), 'Tierra de campos' (2017) (Premio Los Libreros Recomiendan, otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, Premio de la Crítica de Madrid de novela, Premio de novela europea Camino de Santiago y finalista del Premio San Clemente Rosalía-Abanca, otorgado por alumnos lectores de institutos) y 'Queridos niños' (2021).

En Anagrama firma también tres cuadernos breves: 'La tiranía sin tiranos' (2018), 'Ganarse la vida' (2020) y 'Mi69' (2025). En Siruela publicó 'El río baja sucio' en 2019.

En 2024 estrenó en el teatro María Guerrero su primera obra teatral, 'Los guapos'. En 2025 recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de L'Orientale de Nápoles, la más antigua universidad europea especializada en Lenguas.

DANIEL GASCÓN Y VÍCTOR LAPUENTE

