La cineasta zaragozana Martha G. Ayerbe opta a Mejor Dirección Novel en los Premios Fugaz por su corto "Señuelo"

Fotograma del corto "Señuelo" de la cineasta zaragozana Martha G. Ayerbe, que opta a Mejor Dirección Novel en los Premios Fugaz por este trabajo - PJ COMUNICACIÓN

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La cineasta zaragozana Martha G. Ayerbe opta a Mejor Dirección Novel en la X edición de los Premios Fugaz, los galardones más relevantes del cortometraje español, por su trabajo al frente de "Señuelo". La obra suma tres nominaciones en esta edición y sitúa a la directora, nacida y residente en Zaragoza, entre los nombres destacados de la nueva generación del cortometraje español.

La presencia zaragozana en las nominaciones se completa con Jorge Blas Borroy, director de "Último superviviente a bordo", que también concurre en la X edición de los Fugaz con 2 candidaturas en apartados técnicos.

Aunque ambas obras tienen recorridos de producción y rodaje fuera de Aragón, la presencia de Ayerbe y Blas Borroy permite destacar el peso de creadores nacidos en Zaragoza dentro de una edición que reúne 111 candidaturas repartidas en 21 categorías.

"Señuelo" aborda la transmisión de la violencia y los códigos de masculinidad a través de Martín, un niño tímido y sensible que acompaña a su padre y al jefe de este durante una jornada de caza.

El cortometraje, protagonizado por Ramón Barea, Xavi Sáez y Aniol Cisquella, ha sido escrito y dirigido por Martha G. Ayerbe y ha nacido como uno de los proyectos ganadores de The Dream Makers, iniciativa impulsada por Fundación SEAT CUPRA.

La obra fue seleccionada entre 400 propuestas de 15 países y producida en colaboración con J.A. Bayona y ESCAC, antes de presentarse en la inauguración del Festival de Sitges (Barcelona).

OTRAS OBRAS

"Montecarlo 67" parte como el cortometraje más nominado de esta edición, con 13 candidaturas, por delante de "Cara de cona" y "Ser un hombre", que alcanzan 10 nominaciones cada uno.

Entre los títulos con mayor presencia en la lista final figuran también "Chicken Jazz", con 7 candidaturas; "In Memoriam", con 6; y "Una vocal", con 4.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo 22 de junio en la emblemática Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, con un aforo de mil personas.

La organización de los Fugaz ha destacado que este año se han presentado más de 600 cortometrajes, valorados por una comisión de más de 1.800 profesionales del sector. Además, como gran novedad de esta edición, se amplían a 10 los títulos nominados en la categoría de Mejor Cortometraje, con el objetivo de reforzar la representatividad del premio y reflejar con mayor amplitud la calidad de los trabajos seleccionados.

DIEZ AÑOS DE TRAYECTORIA

Nacidos en 2017 de la mano de CortoEspaña, los Premios Fugaz se plantean desde el primer día como un reconocimiento profesional al cortometraje, decidido por la propia industria a través de la Comisión CortoEspaña.

En ese recorrido, el certamen ha ido ampliando su alcance y su ambición, con un salto muy visible ya en sus primeros pasos, cuando pasó de 9 categorías en la primera edición a 18 en la segunda y ha seguido creciendo hasta el actual marco de 21.

La gala también ha acompañado esa consolidación con una progresión lógica de espacios. La primera edición se celebra en 2017 en la Cineteca de Madrid y la segunda tiene lugar en 2018 en el Palacio de la Prensa.

Desde 2019, la sede principal se asienta en Kinépolis Ciudad de la Imagen, un salto de escala que encaja con la dimensión que han ido adquiriendo los premios dentro del sector.

Con nueve ediciones ya celebradas, el palmarés acumula más de 150 galardones entregados y una lista de nombres y títulos que funciona como termómetro anual del formato corto.

OTROS PREMIADOS

En paralelo, el Fugaz de Honor ha distinguido trayectorias como las de Miguel Rellán, Javier Fesser, Daniel Sánchez Arévalo, Asunción Balaguer, Beatriz Carvajal o Eduard Fernández, y en 2025 se suma Arantxa Echevarría.

Ese mismo año, además, el certamen incorporó dos categorías que ampliaron el perímetro de los premios, "Mejor Cortometraje Hispanoamericano" y "Mejor Cortometraje de Escuela", abriendo una vía estable hacia Latinoamérica y hacia los nuevos talentos del ámbito formativo.

Los Premios Fugaz cuentan con el apoyo de Kinépolis, Cervezas Alhambra, The Core School, Instituto del Cine de Madrid, Welab, Hot Perrote, Gobo, Da Vinci Productions y Excena, además del respaldo institucional del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), haciendo posible que estos galardones continúen siendo el gran punto de encuentro del cortometraje español.