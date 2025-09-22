'Circo se escribe sin H' llenará esta semana de acrobacias, humor y poesía las calles y plazas de Quinto (Zaragoza)

El coordinador del festival, Eduardo Lostal; la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro; y el concejal de Cultura de Quinto, Jesús Porroche. - EUROPA PRESS

La localidad zaragozana de Quinto se prepara para acoger la tercera edición del festival 'Circo se escribe sin H', que llenará este viernes y sábado las calles y plazas del pueblo de acrobacias, humor y poesía con artistas aragoneses, nacionales e internacionales que acercarán al público las diferentes disciplinas del circo.

El festival toma su nombre de la obra de teatro 'Amor se escribe sin hache', de Enrique Jardiel Poncela, y tendrá su antesala este miércoles con espectáculos escolares en el Colegio Público Fernando el Católico de Quinto para iniciar a los más pequeños en la disciplinas circenses y hacerles entrar en la lógica del circo. También colaborarán en el evento la banda de música de la localidad y la profesora y alumnos de pintura.

El festival se ha presentado este lunes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), con la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; el concejal de Cultura de Quinto, Jesús Porroche; y el coordinador del evento, Eduardo Lostal, de Serendipia Producciones.

En rueda de prensa, la responsable provincial de Cultura ha definido este evento como una iniciativa cultural "magnífica" y un proyecto que se afianza dentro de la programación de la capital de la Ribera Baja del Ebro.

"El circo es para todo el mundo", ha destacado Charo Lázaro, quien ha remarcado el apoyo de la DPZ a esta iniciativa cultural y ha animado a todo el mundo a acudir a Quinto a disfrutar de estos espectáculos gratuitos y para todos los públicos.

El edil de Cultura ha explicado que esta iniciativa surge tras la pandemia, cuando comprueban que muchas programaciones culturales tradicionales en teatros y otros espacios cerrados "no funcionaban ya" y ello les lleva a optar por eventos más grandes y por ampliar los actos a todos los espacios de Quinto.

La respuesta, ha asegurado, ha sido "espectacular" en las dos primeras ediciones, que han permitido a quintanos y visitantes disfrutar de una calidad en las propuestas que "no se había visto nunca".

EQUILIBRIO EN LA PROGRAMACIÓN

El coordinador de 'Circo se escribe con H' ha incidido en que uno de los objetivos es "involucrar todo lo posible" a las asociaciones y al público local de Quinto y de los municipios alrededores.

Asimismo, la programación se ha diseñado teniendo en cuenta criterios de equilibro, tanto de género, como del tipo de disciplinas y espectáculos --para que abarquen desde la parte más poética hasta la más cómica del circo-- y territoriales, con compañías y artistas aragoneses, nacionales e internacionales.

Lostal ha resaltado también la intergeneracionalidad de los espectáculos programados, en los que "los 'peques' los pueden disfrutar, pero también los mayores".

ESPECTÁCULOS

El festival se inaugurará oficialmente este viernes, 26 de septiembre, a las 20.00 horas, con Rube, de la compañía aragonesa Alodeyá, una de las que "más en forma está" de la Comunidad, con 40 fechas cerradas en lo que queda de año y otras 20 el año que viene.

Esta primera propuesta, que tendrá lugar en la plaza Vieja de Quinto, es un espectáculo "muy divertido" en torno a la ciencia que busca un lenguaje propio a través de los malabares.

El sábado, la jornada comenzará con un taller de circo en familia en La Codera, mientras que el primer espectáculo será a mediodía en la plaza de la Comarca, lleva por nombre 'Hoy sí' y llega con la firma de la compañía gallega Sempre Arriba. En él, una divertida payasa montará una fiesta ochentera con acrobacias aéreas a varios metros de altura.

La tarde la abrirá a las 19.00 horas el artista burgalés Jean Philippe Kikolas con 'Sin remite', protagonizado por un cartero entrañable que en su aparente torpeza esconde una gran habilidad con los malabares y los equilibrios. Se trata de un espectáculo "supercompleto y superdivertido" que lleva 15 años de gira internacional.

GRAN GALA INTERNACIONAL

El colofón del festival será la Gran Gala Internacional, presentada por la cómica ejeana Minerva Arbués, que aunará nuevas propuestas vestidas con el sabor del nuevo circo. La primera actuación será la del italiano Nicolò Bussi, que ofrecerá un espectáculo de malabares con pelotas, junto a acrobacias y música en directo.

Tras él, el público podrá disfrutar del granadino Darío Dumont, que busca sorprender con sus trucos con la bicicleta acrobática; y con DanyZoo, un referente de la "parada de manos" --'el pino'-- que llega desde Sevilla y que, además, domina la danza clásica, la contemporánea y el 'breakdance'. Con este espectáculo actuó hace unos años en el Festival Cirque du Demain de París, uno de los festivales de circo de referencia a nivel mundial.

La gala continuará con la zaragozana Cristina Díez y un número de trapecio fijo y el cierre correrá a cargo del dúo italoargentino Zenzero e Canella, con un "mano a mano" de acrobacias en pareja.

'Circo se escribe sin H' está organizado por el Ayuntamiento de Quinto, con la producción de Serendipia Producciones y el apoyo del Gobierno autonómico a través del programa 'Aragón, Tierra de Cultura'.

Todas las actividades son gratuitas, al aire libre y tienen planteados espacios alternativos cubiertos en caso de inclemencias meteorológicas. El acceso está libre de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida, para las que se reservarán espacios.