El circo vuelve a tomar las calles de Quinto este fin de semana en la IV edición de 'Circo se escribe sin H'

Presentación del Festival 'Circo se escribe sin H'. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Quinto, en la Comarca zaragozana de la Ribera Baja del Ebro, volverá a llenarse de circo con la cuarta edición del Festival 'Circo se escribe sin H', que reunirá el 25 y 26 de septiembre a artistas y compañías aragonesas, nacionales e internacionales con espectáculos gratuitos para todos los públicos, una gala internacional y actividades dirigidas a escolares, familias, jóvenes y personas mayores.

El festival cuenta este año con el apoyo del proyecto europeo EKO-Pirineos de Circo, un proyecto europeo de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Feder y el programa Interreg Poctefa, que permitirá que visiten Quinto compañías de talla internacional con propuestas innovadoras y de gran nivel técnico.

'Circo se escribe sin H', que toma su nombre de la obra de Enrique Jardiel Poncela --con orígenes familiares vinculados a la localidad-- 'Amor se escribe sin h', se ha presentado este martes en la Diputación de Zaragoza (DPZ) con la diputada provincial Cristina Palacín; la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Quinto, Mayte Galán y el coordinador del proyecto, Eduardo Lostal.

Palacín ha indicado que se trata de una propuesta cultural familiar en torno al circo y ha defendido la apuesta de la DPZ por la calidad de vida en los municipios, entre lo que un indicador importante es precisamente la programación cultural.

En este sentido, pueblos como Quinto ofrecen "una interesante oferta", en este caso con cinco festivales a lo largo del año, con el objetivo de que los vecinos tengan acceso a una cultura de calidad y de crear una "marca de municipio" y que sea "un referente cultural" en la provincia.

La concejala Mayte Galán, tras agradecer el apoyo a la institución provincial, ha señalado que el evento contará con una programación "diversa, inclusiva y para todas las edades" y, entre los actos, ha destacado la Gran Gala Internacional del Circo, que se celebrará en el Piquete y contará con artistas "de primer nivel".

El coordinador del evento ha explicado que este año van a incidir en "la integración de las personas del municipio en el hecho cultural, que ellos también se sientan parte de su festival".

PROGRAMACIÓN VARIADA Y PARA TODAS LAS EDADES

La programación ofrecerá una amplia muestra de las disciplinas y lenguajes del circo actual. Así, el público podrá disfrutar del poco habitual trapecio Washington, las acrobacias, el 'clown' y el 'slapstick' --comedia física-- de 'Pifia'; de los malabares, el antipodismo y el movimiento de 'Attention à la tête'; y de números de malabares de luz, trapecio, equilibrios, mano a mano y parada de manos en la Gran Gala Internacional del circo, con propuestas muy diferentes que combinarán el riesgo y la destreza técnica con el humor, la creación visual y los lenguajes del circo contemporáneo.

Además de los espectáculos abiertos al público durante el fin de semana, el festival desarrollará funciones escolares y diferentes talleres. Habrá un taller de circo en familia, una actividad circense para personas mayores, una propuesta específica para jóvenes y un taller de pintura en el que se crearán piezas inspiradas en el imaginario del circo.

En concreto, este miércoles, habrá tres funciones escolares dirigidas al alumnado de primero, tercer y quinto de primaria, que buscan acercar el circo a la comunidad educativa.

Durante la tarde, se desarrollará un taller de circo para personas mayores y una actividad dirigida especificamente al público jóvenes. En las semanas anteriores, se ha llevado a cabo un taller de pintura de temática circense, en el que los participantes han elaborado tablillas para decorar el pueblo de cara al festival.

INAUGURACIÓN: 'PIFIA'

La programación abierta al público comenzará el viernes, 25 de septiembre, a las 20.00 horas, con una inauguración institucional, seguida de la actuación de la compañía catalana Totapedra, que presentará 'Pifia' en el patio del Colegio Público Fernando el Católico.

Este espectáculo sitúa en escena a un trabajador empeñado en mantener bajo control un espacio delimitado, aunque su falta de destreza termina provocando todo tipo de situaciones absurdas.

El trapecio Washington, las acrobacias, el 'clown', el 'slapstick' y unas inesperadas bombonas de butano se convierten en las herramientas de una propuesta que transforma los errores, la torpeza y las situaciones cotidianas más incómodas en materia circense y cómica.

En clave de humor, 'Pifia' presenta a un persona curioso e inocente que podría representar la peor versión posible del trabajador de una brigada municipal, cuya voluntad de dejar las cosas tal y como estaban es tan grande como su capacidad para complicarlas.

'ATTENTION À LA TÊTE': LOS OBJETOS SE CONFUNDEN CON LOS CUERPOS

La jornada del sábado empezará con un taller de circo en familia, que se desarrollará de 11.00 a 12.30 horas en La Codera. Esta actividad propone descubrir conjuntamente las diferentes técnicas, mediante un cambio temporal de roles, en el que mayores y pequeños se c onvierten en compañeros de aprendizaje y comparten una experiencia física, creativa y artística vinculada al universo del circo.

La programación continuará a las 19.00 horas en la plaza de la Comarca con la compañía italograncesa Le Polpesse y su espectáculo 'Attention à la tête', que contará con tres malabaristas, una bañera, cien pelotas, 11 mazas y 12 tentáculos para mezclar malabares, antipodismo y movimiento y crear nuevas formas de manipulación en las que los objetos se confunden con los cuerpos y los cuerpos parecen multiplicarse.

Bajo la premisa 'Si te caes, te levanto o me tumbo a tulado', el espectáculo celebra la perseverancia frente al fracaso y plantea la posibilidad de aceptar la frustración en una sociedad que empuja constantemente a ajustarse a determinados modelos.

GALA INTERNACIONAL

El broche final vendrá el sábado, a las 20.30 horas, con la Gran Gala Internacional del Circo, en el Piquete, frente al Museo de las Momias de Quinto, y estará conducida por la cómica oscense Patricia Coronas.

En esta gala, el artista aragonés Edu Manazas presentará un número de malabares de luz; Teresa Magallón, a medio camino entre Francia y Alcañiz, actuará con una propuesta de trapecio; el Dúo Gigi traerá desde Argentina un número de mano a mano; el andaluz Darío Dumont hará lo propio con un número de equilibrios y el valenciano Javier Garrido, otro de parada de manos.