El Circuito de Teruel de Marchas Contra el Cáncer comenzará el 4 de abril en Báguena y Burbáguena

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste; y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel, Miguel Ángel Sauras. - DPT.

TERUEL 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de la provincia de Teruel de Marchas contra el Cáncer, que organiza AECC y alcanza este año su tercera edición, comenzará el próximo 4 de abril en Báguena y Burbáguena, también en Cascante del Río, que se suma este año al evento.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel impulsa un año más esta iniciativa solidaria, que volverá a recorrer numerosos municipios de la provincia con el objetivo de seguir creciendo en participación, sensibilización y apoyo a la investigación oncológica.

La Diputación de Teruel (DPT) colabora con la asociación a través de un convenio anual de 13.000 euros y con una aportación específica para estas marchas de 3.000 euros destinadas a las camisetas de las marchas.

Tras el éxito de la pasada edición, la entidad ha comenzado ya a trabajar en la nueva programación y varias localidades han manifestado su interés en sumarse al circuito organizando nuevas marchas, lo que permitirá ampliar esta red de solidaridad que cada año moviliza a miles de personas en el medio rural.

Desde la Asociación han destacado que estas marchas son mucho más que una actividad de recaudación de fondos. Se trata de jornadas que combinan deporte, convivencia y sensibilización, y que permiten acercar el mensaje de prevención y salud a todos los rincones de la provincia.

"Las marchas se han convertido en un día de encuentro para los pueblos, una oportunidad para hablar de cáncer con naturalidad, promover hábitos de vida saludables y generar un espacio de solidaridad y apoyo a las personas afectadas por la enfermedad", ha señalado el presidente de la asociación en Teruel, Miguel Ángel Sauras.

En muchos municipios, especialmente en el ámbito rural, estas iniciativas contribuyen también a romper tabúes en torno al cáncer, favoreciendo que se hable de la enfermedad con mayor normalidad y facilitando que la población conozca los recursos y servicios de apoyo que ofrece la entidad.

En la presentación del circuito, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha elogiado el trabajo de la asociación en la provincia y ha destacado la importancia de las marchas impulsadas. En esta línea, ha animado a que cada año sean más municipios los que se incorporen al circuito.

COMPROMISO

El circuito provincial de Marchas Contra el Cáncer celebrado en 2025 volvió a demostrar el fuerte compromiso de la sociedad turolense. A lo largo del año se celebraron 21 marchas solidarias en distintos municipios de la provincia dentro del circuito provincial.

En total participaron 5.983 personas, a las que se sumaron 126 voluntarios que colaboraron en la organización de las distintas marchas. Las marchas lograron movilizar a prácticamente 6.000 personas en toda la provincia, con 1.800 participantes en Teruel capital y 4.183 en el resto del territorio.

Gracias a la implicación de participantes, voluntariado, ayuntamientos y entidades colaboradoras, el circuito permitió recaudar un total de 74.077 euros, destinados a impulsar la investigación en cáncer y a sostener los servicios gratuitos que la Asociación ofrece a pacientes y familiares.

Los fondos obtenidos a través de estas marchas contribuyen al gran objetivo que la Asociación Contra el Cáncer se ha marcado a nivel nacional: alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en el año 2030.

Además, estas iniciativas permiten mantener servicios esenciales de apoyo psicológico, social y de acompañamiento a pacientes y familiares, así como continuar desarrollando acciones de prevención y promoción de hábitos de vida saludables.

Con el lanzamiento del circuito de marchas 2026, la Asociación espera seguir ampliando esta red de solidaridad que recorre la provincia, consolidando las marchas como uno de los eventos sociales y solidarios más participativos del territorio.