El CITA lidera la aportación científica en el análisis de la producción de carne de vacuno en España

El libro describe el sector de producción de carne de vacuno y apunta las estrategias para afrontar estos retos mejorando su competitividad. - CITA

ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo 17 de junio en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en Madrid se presenta el libro 'Carne de vacuno en España: producción, mercados y prospectiva' editada por Cajamar y coordinada por Isabel Casasús, investigadora del departamento de Ciencia Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) junto con Vicente Jimeno, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid.

El sector de la producción de vacuno de carne en España se encuentra en un momento clave, marcado por los retos de asegurar su viabilidad económica, adaptarse a las exigencias de sostenibilidad y responder a las cambiantes demandas del mercado global. Con el fin de realizar una exhaustiva caracterización del sector productivo y del mercado, y apuntar las estrategias para afrontar estos retos mejorando su competitividad, se ha elaborado esta monografía.

La jornada de presentación contará con una inauguración institucional que reflejará la alianza de los principales actores del sector, con representación de Cajamar, la organización interprofesional PROVACUNO y la Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del MAPA. A continuación, Isabel Casasús presentará el contenido de la publicación, de la que ha ejercido como coordinadora técnica. Finalmente, se realizará un debate sectorial con la participación de los coordinadores, miembros de la Plataforma Tierra, del Servicio de Estudios y de la dirección de Innovación y Desarrollo Agroalimentario del Grupo Cajamar.

La obra reúne a los más destacados especialistas en el sector del vacuno de carne en España: investigadores del CITA, INIA-CSIC, IRTA y NEIKER, profesores de las universidades de Barcelona, Córdoba, Extremadura, Lleida y Madrid, veterinarios clínicos y expertos del sector industrial.

Los trabajos abordan una amplia variedad de aspectos del sector vacuno de carne, incluyendo el manejo sanitario de las explotaciones, la sostenibilidad socioeconómica y ambiental, la aplicación de tecnologías de ganadería de precisión en las explotaciones y la digitalización y automatización en la industria cárnica, así como la evolución de los mercados y las perspectivas de futuro.

APORTACIONES DEL PERSONAL DEL CITA

La participación del CITA ha sido notable, tanto en la coordinación científica de la obra como en la contribución a sus capítulos. En concreto, la propia coordinadora, junto con Mireia Blanco, Albina Sanz, Begoña Panea y Guillermo Ripoll, investigadores del departamento de Ciencia Animal, han analizado el estado actual de los sistemas productivos en España, el manejo reproductivo de los rebaños y los aspectos relacionados con la producción de carne de calidad diferenciada.

Con respecto a los sistemas de producción de vacas nodrizas y de cebo de terneros mamones y pasteros, las aportaciones de los investigadores del CITA describen los censos, razas y modelos productivos predominantes, analizando los factores clave de eficiencia productiva y nutricional en cada uno de ellos.

Los autores identifican los principales retos a los que se enfrentan: rentabilidad económica de las explotaciones ante la reducción de los apoyos públicos directos, la adaptación al cambio climático, la optimización de las dietas, la digitalización del manejo y el relevo generacional, y apuntan medidas para convertirlos en oportunidades.

En cuanto al manejo de los rebaños de vacas nodrizas, se analizan los factores que condicionan la fertilidad --estado nutricional, alimentación, estacionalidad, manejo de los toros-- y se presentan herramientas para mejorar la concentración de partos y reducir los periodos improductivos, con especial atención a las tecnologías de diagnóstico y control reproductivo aplicables en condiciones extensivas.

Finalmente, los investigadores aragoneses abordan la calidad de la carne de vacuno, su diferenciación y las figuras de calidad reconocidas, valorando su función como instrumento de creación de valor y de preservación de razas y sistemas tradicionales de producción. Con estas contribuciones, la publicación aspira a ser un instrumento útil para todos aquellos que trabajan o se interesan por los distintos eslabones que vertebran el sector de vacuno de carne.