El aumento de las temperaturas invernales obliga a revisar qué variedades son adecuadas para cada zona de cultivo. - CITA

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) coordina dos nuevos proyectos de la convocatoria 2025 de 'Proyectos de Generación de Conocimiento', en el marco del Programa Estatal para la Investigación y el Desarrollo Experimental, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027.

Dirigidos por investigadores del Departamento de Ciencia Vegetal, comenzarán el 1 de enero de 2027 y tendrán una duración de tres años. El primero de ellos analizará las necesidades de frío y calor de seis especies frutales y buscará indicadores biológicos para anticipar problemas de floración y producción y el segundo buscará transformar subproductos agroalimentarios en ingredientes de alto valor añadido y bebidas funcionales.

ADPATACIÓN DE LOS FRUTALES A INVIERNOS MÁS CÁLIDOS

El proyecto 'Biomarcadores del reposo y necesidades agroclimáticas para la adaptación climática de frutales de clima templado (DorFrutCC)', estará coordinado por Javier Rodrigo y Erica Fadón, investigadores del Departamento de Ciencia Vegetal, y da continuidad a la investigación del equipo sobre reposo invernal y desarrollo de la flor en frutales.

Los frutales de clima templado necesitan acumular frío durante el invierno y, después, calor para florecer en primavera. Estas necesidades varían entre especies y variedades. Cuando el frío invernal resulta insuficiente, la floración puede ser escasa o irregular y reducirse la cosecha. Por ello, el aumento de las temperaturas invernales obliga a revisar qué variedades son adecuadas para cada zona de cultivo, teniendo en cuenta también el riesgo de heladas durante la floración.

"Una plantación frutal debe producir durante muchos años. Conocer cuánto frío necesita cada variedad y cómo va a cambiar el clima de la zona es fundamental para elegir bien y reducir el riesgo de futuras pérdidas de cosecha", expone Javier Rodrigo.

"Aunque en invierno las yemas parezcan inactivas, mantienen una intensa actividad fisiológica que condiciona la floración posterior. Queremos encontrar señales biológicas que nos permitan saber si han recibido suficiente frío y anticipar posibles problemas de floración", apunta, por su parte, Erica Fadón.

DorFrutCC combinará ensayos de campo y laboratorio con el análisis de registros de floración y proyecciones climáticas en distintos escenarios de cambio climático. Se estudiarán variedades comerciales y nuevas obtenciones de cerezo, albaricoquero, ciruelo japonés, melocotonero, almendro y peral, además de patrones de Prunus. El trabajo se organiza en tres objetivos.

El primero de ellos será determinar las necesidades de frío y calor de las variedades para valorar su adaptación a cada zona e identificar problemas de producción relacionados con el reposo invernal. En peral se estudiará también la resistencia de las yemas a la congelación y se darán los primeros pasos para conservar variedades a temperaturas ultrabajas mediante criopreservación.

También procederá a identificar indicadores biológicos del reposo invernal que permitan conocer con mayor precisión cuándo las yemas han satisfecho sus necesidades de frío. Para ello se analizarán los cambios en el contenido de almidón, una reserva energética de la futura flor, y determinados procesos de formación del polen.

Y evaluará la adaptación de las variedades al clima futuro, combinando sus necesidades de frío y calor con proyecciones climáticas y modelos de floración. Se analizarán tanto la disponibilidad de frío como el riesgo de heladas y episodios de calor durante la floración, con especial atención a las principales zonas frutícolas de Aragón y Extremadura.

Además de los dos investigadores principales, el equipo del CITA está formado por José Manuel Alonso Segura, María Teresa Espiau Ramírez, Lourdes Castel Duaso y Tudor Ionut Gheban, así como con el apoyo de personal de laboratorio y campo del centro y un contrato predoctoral asociado al proyecto.

A este equipo investigador se suma Todd Einhorn, de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), y Brenda Guerrero, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México). Se prevén colaboraciones con CICYTEX, IHSM La Mayora, la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC y otros centros y universidades de Alemania, Chile y Túnez.

La participación de cooperativas, productores, viveros y empresas de mejora genética permitirá estudiar variedades de interés comercial y facilitará la transferencia de los resultados. Se elaborarán materiales de consulta sobre la adaptación de cada variedad a las zonas de cultivo, útiles para orientar nuevas plantaciones y la renovación varietal. Los resultados se difundirán también mediante jornadas técnicas y publicaciones dirigidas al sector.

SUBPRODUCTOS CONVERTIDOS EN INGREDIENTES DE ALTO VALOR AÑADIDO

Por otro lado, el CITA lidera el proyecto de investigación By2Bio, 'Valorización de subproductos agroalimentarios mediante la exploración de sus perfiles químicos, aromáticos y bioactivos para su aplicación en bebidas funcionales', coordinado por Eva Tejedor, investigadora del Departamento de Ciencia Vegetal.

El sector agroalimentario genera cada año grandes cantidades de subproductos que, a pesar de su potencial, suelen estar infrautilizados o destinarse a aplicaciones de escaso valor.

En un contexto en el que la sostenibilidad, la economía circular y el aprovechamiento eficiente de los recursos cobran cada vez mayor importancia, la valorización de estos materiales representa una oportunidad para el sector. En este marco surge By2Bio, un proyecto de investigación que apuesta por la innovación y el aprovechamiento de los recursos agroalimentarios como herramientas para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible y competitivo.

"Con By2Bio queremos demostrar que muchos de los subproductos que actualmente se descartan en la industria agroalimentaria pueden convertirse en una fuente de ingredientes de gran interés. Nuestro objetivo es aprovechar su potencial químico, aromático y bioactivo para desarrollar nuevos productos, como bebidas fermentadas innovadoras, y ofrecer alternativas sostenibles que puedan generar nuevas oportunidades para las empresas del sector", explica Eva Tejedor.

Los objetivos que este proyecto persigue son identificar y caracterizar subproductos agroalimentarios de interés, evaluando su composición química, sus perfiles aromáticos y sus propiedades bioactivas.

Optimizar técnicas de extracción sostenibles para recuperar compuestos aromáticos y bioactivos de estos subproductos, obteniendo extractos enriquecidos con potencial aplicación en la industria agroalimentaria.

También pretende desarrollar bebidas fermentadas funcionales, como la kombucha, incorporando los subproductos o sus extractos. Se estudiará su influencia en la fermentación, las comunidades microbianas, las propiedades químicas y aromáticas, la estabilidad y la aceptación sensorial de las bebidas. Así como modelos predictivos que integren los resultados químicos, aromáticos y microbiológicos para optimizar los procesos de fermentación y facilitar su posible aplicación industrial.

El proyecto está coordinado desde el CITA por Eva Tejedor y cuenta con la participación de los investigadores Juliana Navarro, David Gimeno, Jaime González, Sergio Sánchez, Sergi García, y Sara Vega. By2Bio también cuenta con la concesión de un contrato predoctoral y con la colaboración de Diego Morales de la Universidad Complutense de Madrid, María de las Nieves Siles Sánchez de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y Gian Maria Niccolo de La Universidad de Michigan (Estados Unidos).