El CITA lleva a Hamburgo sus avances en economía circular, reducción de emisiones y adaptación al cambio en ganadería

En el encuentro que se celebrará en Hamburgo participarán investigadores del departamento de Ciencia Animal del CITA - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del departamento de Ciencia Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) participarán en la 77ª Reunión Anual de la Federación Europea de Ciencia Animal (EAAP), que se celebrará del 7 al 11 de septiembre en Hamburgo (Alemania), presentando ponencias científicas y participando en debates sobre el futuro del sector.

En el área de nutrición y medio ambiente se expondrán los resultados de ensayos de inclusión de ingredientes de origen local en los piensos de cebo de vacuno coordinados por la investigadora del CITA Mireia Blanco; y el de la Universitat de Lleida, Daniel Villalba, realizados en el proyecto nacional LOCALBEEF.

Este proyecto evalúa el uso de raspón de uva --subproducto de la industria del vino-- y de la esparceta --leguminosa forrajera adaptada a las condiciones locales-- para promover la economía circular y reducir la dependencia de insumos importados.

Los estudios realizados muestran que estos ingredientes contribuyen a modular la fermentación ruminal y las emisiones de metano de los terneros en cebo.

Por su parte, el investigador Daniel Martín Collado impartirá una ponencia invitada sobre la evaluación de la resiliencia en sistemas de ovino y caprino en España, donde se sintetizan una década de estudios sobre la capacidad de respuesta de las granjas ante perturbaciones externas.

Esta investigación se enmarca en el proyecto nacional RUMIRES, orientado a fortalecer la resiliencia de los sistemas ganaderos de pequeños rumiantes de razas locales frente al cambio global.

En ella destaca la necesidad de considerar la dimensión humana del ganadero con aspectos como la carga de trabajo, junto a las variables económicas y productivas, aportando herramientas metodológicas para el diseño de políticas públicas adaptadas a la ganadería del sur de Europa.

Finalmente, Isabel Casasús, vicepresidenta de la plataforma Animal Task Force, participará en la organización de una sesión estratégica centrada en los retos de los sistemas ganaderos europeos ante las actuales tensiones geopolíticas, episodios climáticos extremos, escasez de recursos y falta de relevo generacional.

El debate contará con responsables de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Europea (DG AGRI) y representantes de entidades financieras, la industria europea de piensos y aditivos y organizaciones ganaderas, con el fin de analizar estrategias para garantizar la viabilidad del sector.

Casasús también moderará una sesión sobre ganadería de precisión, con una veintena de presentaciones orales. En ella se abordará la aplicación de innovaciones tecnológicas y de análisis de datos para optimizar la eficiencia productiva, el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental.