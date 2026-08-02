El CITA participa en nueve Grupos Operativos de la Asociación Europea la Innovación

El CITA participa en 9 Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) participa en nueve Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI) seleccionados en la convocatoria 2026 del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Estos proyectos, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya están en marcha y se desarrollarán hasta 2029.

La participación del CITA pone de manifiesto su papel como referente científico en la transferencia de conocimiento al sector agroalimentario, impulsando iniciativas que abordan retos como el cambio climático, la sostenibilidad de las explotaciones, la innovación tecnológica, la mejora genética o la competitividad de las producciones agroganaderas.

El Departamento de Ciencia Animal participa en cuatro de estos proyectos: el primero de ellos es 'Mejora genética en razas locales de ovino de carne ante el cambio climático: implantación y validación de marcadores genéticos asociados a adaptabilidad bioclimática en Rasa Aragonesa y Roya Bilbilitana (ADAPT-REPROGEN)', en el que participa Jorge Hugo Calvo, director de Investigación del CITA.

La iniciativa busca mejorar la adaptación de las razas ovinas Rasa Aragonesa y Roya Bilbilitana a las condiciones derivadas del cambio climático mediante la validación e incorporación de marcadores genéticos asociados a la adaptabilidad bioclimática en el esquema de mejora genética de estas razas. El objetivo es reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia reproductiva y contribuir a la conservación de la biodiversidad ganadera y del entorno donde se explotan.

También destaca 'Carne de calidad diferenciada de Aragón: optimización y automatización de los criterios de aceptación en la IGP TErnasco de Aragón, la IGP Cerdo de TEruel y la DOP Jamón/Paleta de Teruel (CARNES3te)', que cuenta con la intervención del investigador Guillermo Ripoll, que pretende optimizar y automatizar los sistemas de clasificación de canales en la IGP Ternasco de Aragón, la IGP Cerdo de Teruel y la DOP Jamón y Paleta de Teruel mediante tecnologías de inteligencia artificial y análisis objetivo.

El proyecto persigue mejorar la eficiencia de la calificación de producto amparado por las IGP y DOP en matadero y aumentar la rentabilidad de la cadena cárnica aragonesa.

Con la participación también de Guillermo Ripoll, el proyecto 'Platos preparados en conserva de recetas de Cordero Ternasco de Aragón y productos ecológicos de Gardeniers (ENLATADOS2)' trabajará en el desarrollo de platos preparados en conserva elaborados con Ternasco de Aragón y productos ecológicos de Gardeniers.

La iniciativa aspira a incrementar la competitividad de estos productos y contribuir a la rentabilidad de las explotaciones de ovino extensivo y agricultura ecológica de Aragón.

Por su parte, 'Desarrollo nuevos quesos madurados con aplicación de pulsos eléctricos de alta intensidad (PEF) en leche de oveja y cabra y en quesería (QUESOPULSO)', en el que colabora la investigadora Teresa Juan, evaluará la aplicación de la tecnología de pulsos eléctricos de alta intensidad (PEF) en la elaboración de quesos de leche de oveja y cabra. En este caso, busca desarrollar nuevos productos diferenciados y analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de esta innovación, con el objetivo de mejorar la competitividad y las oportunidades comerciales del sector ovino y caprino lechero de Aragón.

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA AGRICULTURA DEL FUTURO

Así, el Departamento de Ciencia Vegetal aporta su conocimiento en tres proyectos orientados a mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas agrícolas: el primero, 'Evaluación multicriterio de un modelo innovador y sostenible de explotación colectiva de cultivos de aromáticas en zonas semiáridas (AROMONEGROS)' que tiene la colaboración de la investigadora Juliana Navarro.

Este grupo analizará un modelo cooperativo de cultivo ecológico de plantas aromáticas y medicinales en zonas semiáridas. La iniciativa evaluará los beneficios económicos, ambientales y sociales de este sistema frente a cultivos convencionales, favoreciendo su posible implantación en otras zonas con condiciones similares.

En el ámbito de los cultivos leñosos está 'Innovación genética en almendro para la adaptación climática y mejora de la eficiencia productiva en Aragón (RESIALM)', que cuenta con el apoyo de la investigadora María José Rubio-Cabetas, estudiará nuevas combinaciones de variedades y portainjertos de almendro para mejor adaptación climática en zonas áridas, estudiar la eficiencia productiva y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas aragonesas.

Asimismo, el proyecto 'Agricultura regenerativa como herramienta para la mitigación del cambio climático' trabajará en el desarrollo de estrategias de manejo que mejoren la salud del suelo y refuercen la resiliencia de los sistemas agrarios mediterráneos. Liderado por María Videgaín de la Universidad de Zaragoza y Pedro Marco, investigador del CITA, el proyecto integrará indicadores biológicos en la toma de decisiones agronómicas para avanzar hacia una agricultura más sostenible.

ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y BIOECONOMÍA RURAL

La Unidad Transversal de Economía Agroalimentaria del CITA colaborará en el proyecto 'Plataforma omnicanal de fidelización de consumidores de alimentos de Aragón'. El CITA, a través de los investigadores Azucena Gracia, jefa de la Unidad, y Petjon Ballco participa en el estudio como encargado científico en la elaboración y desarrollo de dos encuestas online a consumidores en España para estudiar el comportamiento hacia el consumo de productos de alimentación.

Se diseñará el cuestionario para realizar estas encuestas, se dirigirá y controlará su desarrollo para posteriormente analizar los datos obtenidos y elaborar un informe final con recomendaciones a las empresas basadas en los resultados. También se ayudará a difundir y publicar los resultados del proyecto.

Por último, desde el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CITAte), sede del CITA en Teruel, el técnico de investigación Luna Zabalza coordina la participación de este centro en el proyecto 'Tecnología portátil para la cuantificación rápida de nutrientes del suelo orientada a la fertilización sostenible (NPK-SCAN)', una herramienta portátil para la cuantificación rápida de nutrientes del suelo.

El dispositivo permitirá determinar directamente en campo los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio, facilitando una fertilización más precisa, eficiente y sostenible.

CIENCIA AL SERVICIO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

La participación del CITA en estos nueve Grupos Operativos refleja su firme compromiso con la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento al tejido productivo.

A través de proyectos desarrollados en colaboración con empresas, cooperativas, asociaciones y entidades del sector, el centro contribuye a impulsar soluciones innovadoras que mejoran la competitividad, sostenibilidad y resiliencia de la agricultura y la ganadería aragonesas.