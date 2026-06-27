El CITA participa en el proyecto PAHP de prácticas agroecológicas en horticultura y plantas aromáticas y medicinales

El CITA asiste a la reunión de trabajo del proyecto transfronterizo PAHP. - CITA

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha participado esta semana en Ponteilla (Francia) en una reunión de trabajo del proyecto transfronterizo PAHP (Pratiques Agroécologiques en Horticulture et PAM / Prácticas Agroecológicas en Horticultura y Plantas Aromáticas y Medicinales), una iniciativa cuyo objetivo es diseñar y difundir recursos formativos digitales sobre agroecología dirigidos a profesionales de la horticultura y de las plantas aromáticas, medicinales y perfumeras (PAM).

El proyecto en el que participa Juliana Navarro, investigadora del departamento de Ciencia Vegetal, cuenta con una duración de 24 meses y permitirá disponer, a partir de 2027, de contenidos formativos gratuitos en español y francés.

Durante la reunión, a la que también asistieron por parte del CITA, Bianca de Souza da Costa, técnico de investigación, y Elisa Gállego, gestora de proyectos, se presentó la iniciativa a expertos del sector de la agroecología y se llevaron a cabo entrevistas para tener una base de qué prácticas agroecológicas ya están implementando en su actividad, y cuál les gustaría conocer, aprender o implementar en el futuro.

PAHP está impulsado por un consorcio formado por My Training Box, entidad líder del proyecto, AkiNaO y el CITA, que aportará su experiencia científica y técnica en los ámbitos de la horticultura sostenible y los cultivos de plantas aromáticas y medicinales. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg POCTEFA, que financia el 65 % del presupuesto total, favoreciendo la cooperación entre entidades de España y Francia.

El objetivo principal de esta iniciativa es contribuir a la adopción de prácticas agroecológicas mediante la creación de materiales pedagógicos digitales que combinen rigor científico, accesibilidad y sostenibilidad. Los recursos se desarrollarán siguiendo criterios de ecodiseño digital para minimizar su impacto ambiental y facilitar su uso por agricultores, técnicos, docentes y formadores.

Las formaciones estarán disponibles de forma gratuita en la plataforma My Green Training Box a comienzos de 2027. Se estructurarán en dos itinerarios formativos completos, cada uno compuesto por alrededor de quince módulos que incluirán vídeos didácticos, documentación de apoyo en formato PDF, podcasts y cuestionarios de evaluación.

Además del desarrollo de los contenidos, el proyecto contempla una amplia estrategia de transferencia y difusión. Durante 2027 se organizarán webinarios pedagógicos para apoyar a los formadores en la integración de los materiales en sus programas educativos, así como seminarios temáticos y talleres prácticos destinados a favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales del sector.

Con esta participación, el CITA refuerza su compromiso con la innovación, la transferencia del conocimiento y el impulso de sistemas agrarios más sostenibles, resilientes y adaptados a los retos ambientales actuales, contribuyendo al desarrollo de herramientas que faciliten la transición agroecológica en el territorio transfronterizo.