El CITA refuerza su comité científico con cuatro nuevos investigadores de prestigio en el sector agroalimentario

Componentes del comité científico del CITA. - CITA

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Siete prestigiosos investigadores con amplia experiencia nacional e internacional en el sector agroalimentario forman el nuevo Comité Científico del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), dependiente del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.

De los siete miembros, tres continúan respecto a la composición anterior, Inmaculada Martín Burriel, vicepresidenta, así como Iñaki Hormaza Urroz e Ignacio Romagosa Clariana.

Los otros cuatro son nuevos integrantes: Enrique Playán como presidente del Comité, Juan L. Arqués Orobón, María Pilar de Frutos Fernández y Mercedes Sánchez García.

En la primera reunión del Comité Científico, que tuvo lugar de manera telemática el pasado mes de abril, se procedió asimismo a la designación de la Presidencia y Vicepresidencia del Comité Científico, acordándose por unanimidad el nombramiento del presidente y la vicepresidenta.

La elección de los miembros del Comité Científico ha considerado criterios como el conocimiento del sector agroalimentario tanto en Aragón como a nivel estatal e internacional; el conocimiento de disciplinas científicas representativas en áreas estratégicas para el CITA como la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, la adaptación al cambio climático y la innovación en producción vegetal y animal; la representación de diversos ámbitos académicos, incluyendo universidades y centros públicos de investigación; y la trayectoria en el diseño de políticas científicas y en la gestión de la investigación, la innovación y la oferta tecnológica.

El Comité Científico del CITA es un órgano colegiado de asesoramiento en materia de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de resultados y formación, y su cometido es realizar propuestas de líneas de investigación y prioridades, así como realizar su evaluación periódica siempre en el marco de la política agroalimentaria y de investigación e innovación tecnológica fijada por el Gobierno de Aragón.

Una de las tareas más relevantes del Comité Científico durante este año será participar activamente en el impulso y definición del proceso de elaboración del Plan Estratégico del CITA de 2027-2031.

Este Plan Estratégico de Actuaciones de I+D +i debe atender a las directrices del Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimiento de Aragón, alinearse con la política de investigación agroalimentaria y ambiental nacional y europea, y responder a las demandas de la sociedad aragonesa.

PLAYÁN JUBILLAR

Enrique Playán Jubillar, presidente del Comité Científico, es Profesor de Investigación del CSIC en la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD). Doctor por la Universidad de Utah (EE. UU.), fue Coordinador del Área de Ciencias Agrarias del CSIC hasta 2017 y Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Cuenta con una amplia producción científica y posee una destacada experiencia en gestión de organismos públicos de investigación, agencias de innovación y entidades internacionales, así como en transferencia al sector privado. Conoce en profundidad el sistema científico nacional y europeo, habiendo ejercido como Oficial Científico en la Comisión Europea.

HORMAZA URROZ

Iñaki Hormaza Urroz es profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 'La Mayora' (Instituto Mixto Universidad de Málaga-CSIC), del que es Vicedirector. Doctorado en la Universidad de California (Davis, EEUU) y profesor visitante en la Universidad de Harvard, lidera el grupo de 'Mejora y Biología del Desarrollo de Frutales Subtropicales'.

Ha desarrollado una intensa actividad investigadora, con numerosos artículos en revistas relevantes de su área. Asimismo, mantiene una destacada actividad de transferencia al sector agroalimentario. Miembro de honor de la Botanical Society of America.

MARTÍN BURRIEL

La doctora Inmaculada Martín Burriel es catedrática del Departamento de Anatomía, Embriología y Genética Animal de la Universidad de Zaragoza y Directora del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2). Ha sido contratada posdoctoral en los programas Marie Curie, Ramón y Cajal e I3, y cuenta con una amplia experiencia internacional. Su trayectoria incluye una sólida y reconocida producción científica, difundida en revistas indexadas de alto prestigio. Además, ha colaborado en numerosos contratos con asociaciones ganaderas y empresas. Ha sido coordinadora del Máster Universitario en 'Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal'.

ROMAGOSA CLARIANA

Por su parte, el doctor Ignacio Romagosa Clariana es catedrático del Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal de la Universidad de Lleida. Doctor en Agronomía por la Colorado State University (EE. UU.), ha sido Director de Agrotecnio (Centro de Investigación en Agrotecnología de la Universidad de Lleida) y director del centro con sede en Zaragoza del CIHEAM (CIHEAM-Zaragoza).

Además, es miembro de la Real Academia de Ingeniería y cuenta con una destacada producción científica en revistas de alto impacto. Ha desempeñado cargos relevantes en el sistema español de I+D, como Coordinador del Área de Agricultura de la ANEP y del Programa CYTED.

ARQUÉS OROBÓN

El doctor Juan L. Arqués Orobón, investigador científico en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) y actualmente vicedirector de investigación. Doctor por la Facultad de Veterinaria de la UCM, cuenta con amplia experiencia posdoctoral.

Coordina el grupo de 'Seguridad Microbiológica' del Departamento de Tecnología de Alimentos. Es autor de numerosas publicaciones en revistas científicas de referencia y ha participado en proyectos nacionales e internacionales, así como en contratos con empresas. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Veterinaria de la UCM y Jefe del Departamento de Tecnología de Alimentos del INIA-CSIC.

DE FRUTOS FERNÁNDEZ

La doctora María Pilar de Frutos Fernández, investigadora Científica del CSIC en el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, CSIC-Universidad de León), centro del que ha sido directora y donde actualmente es vicedirectora.

Es doctora en Veterinaria por la Universidad de León, lidera el grupo 'Nutrición y Producción de Herbívoros'. Cuenta con una amplia trayectoria investigadora, con publicaciones en revistas científicas de relevancia internacional.

Ha dirigido tesis doctorales y realizado estancias en centros internacionales de prestigio. Ha desempeñado responsabilidades en evaluación científica, como Adjunta y Coordinadora del área de Ganadería y Pesca/Acuicultura de la ANEP.

SÁNCHEZ GARCÍA

Y completa el comité la doctora María Mercedes Sánchez García, catedrática de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en el Departamento de Gestión de Empresas de la ETS de Ingenieros Agrónomos y Directora del Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Alimentaria (IS-FOOD).

Es doctora en Gestión de Empresas, ha desempeñado cargos como Subdirectora de la ETSIA, Directora Académica de Máster, Coordinadora del Programa de Doctorado en Economía, Empresa y Derecho, y Directora de la Escuela de Doctorado de la UPNA.

Fue presidenta de la Asociación Española de Economía Agraria. Cuenta con una destacada producción científica en revistas especializadas y forma parte del Comité Técnico (Economía) de la Plataforma Tecnológica del Vino.