El CITA Teruel y el CRN San Blas colaboran para impulsar la gestión sostenible de suelos

Las actuaciones previstas estarán incluidas en el paquete de trabajo de Territorio Suelo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CITAte) y el Centro de Referencia Nacional en Gestión Ambiental (CRN en Gestión Ambiental) creado en el CPIFP San Blas de Teruel trabajarán juntos con el fin de promover varias iniciativas relacionadas con la gestión sostenible de suelos, que buscan crear un espacio de experimentación y transferencia de conocimiento para responder a algunas de las inquietudes de los agricultores turolenses.

Uno de los principales objetivos de esta colaboración es la puesta en marcha, ejecución y seguimiento de una finca experimental de largo recorrido de gestión de suelo y agronomía de cultivos, una herramienta científica especialmente valiosa porque permitirá analizar durante varios años cómo influyen distintas técnicas agrícolas en aspectos clave como la fertilidad del suelo, la producción de cultivos, la conservación de recursos y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias.

El CITA asumirá la dirección científica y técnica de los ensayos mientras que el CRN en Gestión Ambiental CPIFP San Blas aportará la infraestructura y el apoyo operativo necesario para el desarrollo de los trabajos de campo, según ha informado el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.

Además, estas acciones servirán para acercar la investigación aplicada al alumnado del centro, favoreciendo su participación en actividades vinculadas a la innovación agrícola y la gestión sostenible de los recursos naturales.

TERRITORIO SUELO

Los trabajos que se realizarán en las instalaciones del CPIFP San Blas se enmarcan en el proyecto Teruel AgroForestal (Red de conocimiento e innovación agroalimentario y forestal de Teruel), coordinado por el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CITAte) y subvencionado por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Transición Justa, dentro de la actuación 5.4.02 Proyectos de I+D+I y dirigidos a mejorar la competitividad y sostenibilidad de sectores agroindustriales de alto valor añadido para fijar riqueza y actividad en el territorio.

Las actuaciones previstas estarán incluidas, concretamente, en el paquete de trabajo de Territorio Suelo, que tiene como objetivo mejorar la gestión del suelo con prácticas agrícolas sostenibles que ayuden a mantener la sostenibilidad de los sistemas agrícolas de la provincia de Teruel, poniendo foco de atención no solo en la productividad de los sistemas, sino también en la importancia de la salud de los suelos. Samuel Franco Luesma, es el investigador del CITA que lidera este paquete de trabajo.

CRN EN GESTIÓN AMBIENTAL DEL CPIFP SAN BLAS

El Centro de Referencia Nacional en Gestión Ambiental se creó en 2022 en el CPIFP San Blas, en el área profesional de Gestión Ambiental, en el ámbito de la formación profesional. La actividad del CRN se rige por el convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el funcionamiento del Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas de Teruel, como Centro de Referencia Nacional.

El centro se encuentra ubicado en un enclave ambiental estratégico, una zona agroforestal con gran riqueza de recursos ambientales singulares del municipio de Teruel, convirtiéndolo de forma intrínseca en el marco idóneo para desarrollar las actividades del Centro de Referencia Nacional.

En este sentido, tanto los Planes de Trabajo del Centro de Referencia Nacional, como el Proyecto Funcional y el Proyecto de Dirección del Centro, tienen como pilar clave sobre el que se cimentan los objetivos de centro, "la puesta en valor de la finca del centro como Living-Lab", que sirva como laboratorio experimental en el que poner en marcha experiencias y acciones innovadoras, que permitan fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en la Formación Profesional.