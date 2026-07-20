La ciudad de Huesca celebrará el tradicional Green Friday el 31 de julio con 55 comercios en la calle

HUESCA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca y la Asociación de Comercio y Servicios de Huesca han presentado esta mañana una nueva edición del Green Friday, una de las citas más importantes del calendario comercial de la ciudad, que se celebrará el próximo viernes 31 de julio, en horario de 10.00 a 22.00 horas.

La presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la concejal de Comercio, Nuria Mur, y la presidenta de la Asociación de Comercio y Servicios de Huesca, Susana Lacostena, quienes han animado a oscenses y visitantes a disfrutar de una jornada que volverá a sacar el comercio a la calle y a llenar Huesca de actividad, ambiente y propuestas para toda la familia.

En esta edición participarán 55 comercios de la ciudad, que instalarán sus espacios de venta en diferentes calles y plazas, acercando sus productos, promociones y novedades a vecinos y visitantes.

El objetivo es convertir de nuevo el centro de Huesca en un gran escaparate al aire libre que ponga en valor la calidad, la cercanía y la atención personalizada del comercio de proximidad. La jornada estará acompañada por un completo programa de animación. Durante la mañana, la Charanga Tardienta recorrerá las calles creando un ambiente festivo, mientras que por la tarde será la Batucada la encargada de poner ritmo a una cita que cada año reúne a miles de personas en torno al comercio local.

Además, el Green Friday volverá a contar con la colaboración del sector de la hostelería, que ofrecerá vales de descuento en consumiciones a quienes realicen compras en los establecimientos participantes, reforzando así la colaboración entre dos sectores fundamentales para la economía y la vida de la ciudad.

Durante la presentación también se ha dado a conocer el nombre de la persona que recibirá el homenaje en la tradicional Fiesta del Comercio, que se celebrará el próximo 11 de agosto, dentro de la programación de las fiestas de San Lorenzo, en la plaza López Allué. En esta ocasión, el reconocimiento recaerá en Javier Zamora, de Milar Electrovisión, por representar un ejemplo de compromiso con el comercio de proximidad y de relevo generacional.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el comercio local, destacando que el apoyo municipal se mantiene durante todo el año. Además, ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía, y especialmente a los jóvenes, para que compren en el comercio local, clave para dinamizar la ciudad.