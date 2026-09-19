La ciudad de Huesca estrena dos puntos limpios de proximidad para facilitar la recogida de residuos domésticos

Los dos puntos se han instalado junto al colegio Sancho Ramírez, en la calle Ramón J. Sender, y en la calle María Auxiliadora. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha inaugurado dos nuevos puntos limpios de proximidad en la ciudad, en un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, el concejal de Medio Ambiente, José Miguel Veintemilla, y el encargado de la unidad de calidad ambiental del Ayuntamiento, Antonio Val.

Los dos puntos se han instalado junto al colegio Sancho Ramírez, en la calle Ramón J. Sender, y en la calle María Auxiliadora. Con ellos se acerca este servicio a la ciudadanía y se facilita el depósito de distintos tipos de residuos domésticos durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Se trata de instalaciones de pequeño formato ubicadas en la vía pública y destinadas a la recogida separada de residuos domésticos de pequeño y mediano tamaño. Cada punto limpio alberga diez fracciones diferentes, con contenedores interiores adaptados a cada tipo de residuo.

En concreto, se pueden depositar cartuchos de tinta y tóner, aerosoles, pilas y baterías, cápsulas de café, pequeños electrodomésticos, cintas de vídeo, CD y DVD, bombillas de bajo consumo, cazuelas, sartenes y otros residuos metálicos, además de envases de pinturas y disolventes.

Para utilizar estos puntos limpios es necesario estar dado de alta en el sistema y disponer de la tarjeta asociada a la recogida de la fracción orgánica o utilizar la aplicación móvil. La tarjeta puede solicitarse y la aplicación descargarse a través del apartado 'Me apunto' de la web de BioGRHUSA https://www.biogrhusa.es/meapunto/. La aplicación permite abrir los contenedores con el teléfono móvil una vez realizado el registro y asociado el domicilio.

Cada uno de los puntos está formado por tres módulos y cuenta con sistemas de depósito adaptados a los distintos residuos. Los equipos tienen una altura de 1,155 metros y una altura de vertido de 900 milímetros, con un diseño pensado para facilitar su utilización también por personas con movilidad reducida.

El contrato para el suministro e instalación de los dos puntos limpios de proximidad fue adjudicado por el Ayuntamiento de Huesca a la empresa Formato Verde S.L. por un importe de 31.608 euros, más IVA, con cargo a los presupuestos participativos. La implantación de estos dos primeros puntos forma parte del objetivo de extender progresivamente este sistema en Huesca hasta alcanzar aproximadamente una decena de minipuntos limpios, de manera que cada uno de ellos ofrezca servicio a un radio próximo a los 250 metros.