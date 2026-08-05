La ciudad de Huesca refuerza el dispositivo de limpieza en Fiestas de San Lorenzo

El Ayuntamiento de Huesca refuerza el dispositivo de limpieza en Fiestas de San Lorenzo. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca desplegará un dispositivo especial de limpieza, con motivo de las Fiestas de San Lorenzo, compuesto por 160 personas que atenderán la limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de parques y jardines.

Así se ha acordado en una reunión entre la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Medio Ambiente, José Miguel Veintemilla, con representantes de Grhusa y técnicos municipales del área de Medio Ambiente para abordar la limpieza viaria y la recogida de residuos y coordinar la planificación de los servicios durante las fiestas.

En el encuentro también se ha analizado el refuerzo que el Ayuntamiento de Huesca ha realizado en este ámbito en los últimos años. El presupuesto municipal destinado a la limpieza viaria asciende en 2026 a 3.752.000 euros, lo que supone 66,6 euros por habitante y un incremento del 23,3% respecto a 2023, cuando la inversión se situaba en 54 euros por habitante.

Respecto a las fiestas de San Lorenzo, el operativo prestará especial atención a los espacios festivos y a las zonas con mayor concentración de público, sin descuidar el servicio ordinario en los barrios y en el resto de la ciudad. La organización de los trabajos se adaptará cada jornada al desarrollo de los actos y a las necesidades que se detecten en cada momento.

De las 160 personas que integran el dispositivo, 100 se dedicarán a la limpieza viaria, 20 a la recogida de residuos y 40 a parques y jardines. De esos 100 trabajadores destinados a limpieza viaria, 20 son contratados por Grhusa para atender el incremento de actividad durante San Lorenzo.

NUEVA HIDROLIMPIADORA

El servicio contará este año con la nueva hidrolimpiadora incorporada recientemente por el Ayuntamiento a través de Grhusa, que podrá utilizarse ya durante las fiestas, uno de los periodos en los que los equipos de limpieza afrontan una mayor carga de trabajo. El vehículo dispone de un depósito de agua de 1.000 litros y de un equipo de agua caliente a alta presión, con una presión mínima de trabajo de 280 bares y una temperatura regulable de hasta 80 grados.

Estas prestaciones facilitarán la limpieza intensiva de calles y espacios públicos, especialmente en aquellos puntos con suciedad adherida o que requieran una intervención específica. La máquina cuenta también con una manguera de alta presión de 25 metros, diferentes lanzas y boquillas y una campana destinada al fregado de suelos y a la eliminación de chicles.

UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

Por su parte, la Unidad de Parques y Jardines se encargará de la limpieza diaria de las zonas verdes, la revisión y reparación de posibles daños, el riego y el control de fuentes y estanques, con especial atención a los espacios situados en los principales entornos festivos.

El dispositivo se completará con 22 aseos portátiles, que suman un total de 89 WC, y con 20 urinarios autónomos masculinos, frente a los seis instalados el pasado año. Los urinarios estarán operativos del 8 al 17 de agosto y dispondrán de cuatro puestos cada uno, por lo que podrán ser utilizados simultáneamente por 80 personas.

El servicio contempla el transporte, la instalación, el lavado y vaciado diario y la posterior retirada. Se distribuirán en las calles Aínsa, en su confluencia con la Costanilla de la Luna, Castilla, Vidania, Artiga, Azlor, Las Flores, Jazmín, Obispo Ram, La Merced, Padre Huesca, a la altura del número 54, y Manuel Bescós; en las plazas de Urriés, Arista y de la Moneda; en San Salvador y Santos Justo y Pastor; y en la travesía de las Cortes y el pasaje de Nuestra Señora de Salas.

En Santos Justo y Pastor y en la plaza de la Moneda se instalarán dos unidades. Los aseos portátiles se limpiarán un mínimo de cuatro veces al día y se colocarán en las plazas General Alsina, Nuestra Señora de Salas, San Pedro, los Fueros y Urriés; en las calles Sancho Abarca, Monegros y del Parque; en Santos Justo y Pastor; y en el Parque Miguel Servet, el Parque Universidad, el recinto de ferias y el recinto ferial.

Los servicios municipales trabajarán de forma coordinada con la Policía Local para detectar los puntos que requieran una actuación especial e informar sobre los comportamientos que perjudican la limpieza, el correcto uso de los espacios públicos y la convivencia.

Los agentes reforzarán la vigilancia ante conductas como las micciones en la vía pública, el abandono de residuos fuera de los contenedores o el deterioro del mobiliario y de los espacios urbanos. Los incumplimientos serán sancionados de acuerdo con la normativa municipal.

La eliminación de orines y residuos de la vía pública exige un importante esfuerzo de personal, agua y productos específicos. Las altas temperaturas dificultan especialmente la desaparición de los malos olores, que pueden volver a aparecer incluso después de haber limpiado las zonas afectadas.

El Consistorio oscense apela al civismo y a la responsabilidad de vecinos y visitantes y pide que se utilicen correctamente los contenedores, aseos y urinarios instalados para contribuir a mantener Huesca limpia durante las Fiestas de San Lorenzo.