La ciudad de Teruel ofrece un Otoño Cultural variado y para todos los públicos

Presentación de la programación cultural de Otoño en el Ayuntamiento de Teruel. - AYUNTAMIENTO

TERUEL 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado este miércoles la programación del Otoño Cultural 2026, una amplia propuesta que volverá a llenar de actividad los diferentes espacios culturales de la ciudad durante los próximos meses, con una apuesta por la calidad de las actuaciones, la variedad de disciplinas y una oferta dirigida a públicos de todas las edades.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha destacado que el objetivo es que "cada turolense pueda encontrar dentro de la programación alguna propuesta que le interese", combinando música, teatro, danza, humor, patrimonio, propuestas familiares y otros formatos culturales.

"Tenemos una programación muy variada, para diferentes edades y gustos, pero sobre todo hemos querido mantener un nivel de calidad importante. Queremos que haya cultura para todos los públicos y que los turolenses puedan disfrutar en nuestra ciudad de buenos espectáculos sin necesidad de desplazarse", ha señalado Méndez.

Entre las propuestas de este otoño tendrán un especial protagonismo las actuaciones en directo, con espectáculos de música, teatro, humor y danza. Entre las citas destacadas se encuentran la actuación de Hevia, El lago de los cisnes, Perimenoparty o Locuras Paralelas, junto a diferentes conciertos y espectáculos que completarán una oferta cultural diversa durante los próximos meses. La programación presta también una especial atención al público infantil y familiar, con propuestas destinadas a acercar la cultura a los más pequeños y favorecer que las familias puedan compartir y disfrutar juntas de diferentes experiencias culturales.

A las actuaciones presenciales se suman otros formatos, como las proyecciones de grandes títulos de ópera, entre ellos La Traviata y Turandot, ampliando así la variedad de géneros y contenidos a disposición del público turolense.

La música será otro de los grandes ejes de la programación, con diferentes conciertos y con las actividades que se desarrollarán en torno a la celebración de Santa Cecilia, en las que vuelve a desempeñar un papel destacado la Escuela y Banda de Música Santa Cecilia.

El patrimonio tendrá igualmente presencia durante estos meses, especialmente en un año en el que Teruel conmemora el 40 aniversario de la declaración por parte de la UNESCO, del Mudéjar turolense como Patrimonio de la humanidad, además de contar con propuestas singulares como El canto de la Sibila.

COLABORACIÓN

Carlos Méndez ha querido poner especialmente en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y las diferentes entidades, asociaciones y colectivos de la ciudad, que permite ampliar y enriquecer la programación municipal.

En este sentido, el concejal ha agradecido especialmente la implicación de la Fundación Ibercaja y de la Escuela y Banda de Música Santa Cecilia, cuyos representantes han participado en la presentación del Otoño Cultural, así como la colaboración de las numerosas entidades y colectivos que trabajan junto al Ayuntamiento a lo largo del año.

"Desde el Ayuntamiento tenemos nuestra propia programación, pero la cultura de Teruel se construye entre todos. Tenemos entidades, asociaciones y colectivos que hacen un magnífico trabajo y nuestra intención es seguir sumando, colaborando y facilitando que sus propuestas puedan llegar a los turolenses", ha destacado.

El responsable municipal de Cultura ha incidido en que este trabajo conjunto permite sumar esfuerzos, incorporar nuevas propuestas, llegar a públicos diferentes y mantener una actividad cultural amplia y continuada en la ciudad. Ha añadido lo siguiente: "Quiero agradecer la implicación y disposición de todas las entidades y colectivos que colaboran con nosotros. Su trabajo es fundamental para que podamos ofrecer entre todos una programación cada vez más completa, variada y de calidad".

LA PROGRAMACIÓN SEGUIRÁ CRECIENDO

El concejal de Cultura ha recordado, además, que el programa presentado no está completamente cerrado, ya que existen otras actuaciones y actividades cuya coordinación todavía se está ultimando y que se anunciarán próximamente. "Hemos preferido presentar ya el Otoño Cultural porque tenemos actividades próximas que los turolenses tienen que conocer y poder apuntar en sus agendas. No tenía sentido retrasar toda la programación por esperar a cerrar las últimas propuestas", ha explicado.

Méndez ha concluido animando a los turolenses a participar y disfrutar de la programación: "Tenemos por delante un otoño con mucha cultura, de calidad, muy variada y para todos los públicos, y al que todavía se sumarán nuevas propuestas".

Desde la Concejalía de Cultura se invita a los ciudadanos a consultar la programación completa y participar en las diferentes actividades previstas durante los próximos meses.