Claver presenta su candidatura para liderar el PP en la provincia de Huesca

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha presentado su candidatura para presidir el PP en la provincia de Huesca. - PARTIDO POPULAR

HUESCA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huesca (DPH) y alcalde de Monzón, Isaac Claver, concurrirá al Congreso Provincial del PP, que se celebrará el domingo 28 de junio, con un proyecto basado en el trabajo, la cercanía, la ilusión y el orgullo por el Alto Aragón.

Claver ha dado este paso con "ilusión, responsabilidad y gratitud", convencido de que el PP debe seguir siendo "un proyecto común y compartido para todos los que creemos en nuestra tierra y queremos trabajar cada día para mejorarla".

El candidato ha querido comenzar con un agradecimiento especial a Gerardo Oliván, presidente provincial durante los últimos cinco años y medio. "Quiero reconocer su trabajo, su entrega y su generosidad. Han sido años de compromiso, de presencia en el territorio y de defensa de nuestros principios. Su labor y sus resultados dejan un partido más fuerte, más unido y preparado para seguir creciendo", ha señalado.

La candidatura de Isaac Claver nace con una idea clara: construir un Partido Popular de Huesca más fuerte, más cercano y más presente en cada rincón de la provincia. "Me presento para sumar, para escuchar, para ayudar* y, sobre todo, para trabajar día a día. Creo profundamente en esta provincia y en el papel del Partido Popular para darle voz, esperanza y futuro", ha afirmado.

Claver ha subrayado que sus tres años de trabajo en la Diputación de Huesca le han permitido recorrer y conocer mejor la provincia, sus necesidades, sus potencialidades y las oportunidades de cada comarca. "Cuando hablamos de Huesca no hablamos de un mapa. Hablamos de personas, de pueblos, de jóvenes que quieren quedarse, de mayores que merecen servicios, de familias que necesitan vivienda y de alcaldes y concejales que nunca se rinden".

Ha resumido su proyecto en tres compromisos: Más territorio, más partido y más futuro. Más territorio para estar donde están los vecinos y sus necesidades; más partido para fortalecer la organización desde la unidad, la participación y el trabajo en equipo; y más futuro para que Huesca sea una provincia segura, conectada, con vivienda, servicios, oportunidades, empresas, agricultores, ganaderos y pueblos llenos de vida.

"El orgullo rural no es un mero eslogan. Es una manera de vivir, de trabajar y de entender la política. Es defender que nacer en un pueblo no puede significar tener menos oportunidades", ha expresado Claver.

El candidato, que ha comenzado ya a recoger avales, ha trasladado también un mensaje de unidad a afiliados, cargos públicos y simpatizantes. "Este proyecto no va de una persona. Va de todos. De equipo. Aquí nadie sobra y todos somos necesarios", ha remarcado.

"Tenemos una tierra extraordinaria, con gente muy trabajadora y un partido con principios y valores. Ahora toca levantar la mirada, unir fuerzas y salir a ganarse el futuro de Huesca con humildad, ilusión y mucho trabajo", ha finalizado diciendo.