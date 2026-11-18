Las candidatas del PP al Congreso y el Senado por Teruel, Raquel Clemente y Emma Buj, y el alcalde de Albarracín, Daniel Úbeda. - PP

ALBARRACÍN (TERUEL, 18 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP al Congreso de los Diputados por Teruel, Raquel Clemente, ha afirmado este miércoles que este partido "es el único voto útil para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa".

En un evento en Albarracín, Clemente y la alcaldesa de Teruel y candidata al Senado, Emma Buj, han recalcado la importancia de concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo para poner fin a este Gobierno central.

El alcalde de esta localidad turolense, Daniel Úbeda, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha reivindicado al Partido Popular como "un espacio de centro amplio, capaz de reunir a personas con distintas sensibilidades".

"A mí no me gustan los extremos, me siento mucho más cómodo en el centro", ha señalado. Úbeda también ha defendido que esa voluntad de sumar tenga continuidad en las próximas elecciones municipales.

La candidata al Senado, Emma Buj, ha recordado que "es el Congreso quien elige al presidente del Gobierno" y ha puesto como ejemplo las elecciones generales de 2023, en las que el PP fue la fuerza más votada, pero Pedro Sánchez reunió los apoyos necesarios para la investidura.

Por su parte, la candidata al Congreso por Teruel, Raquel Clemente, ha apelado a concentrar el voto en el Partido Popular para que Alberto Núñez Feijóo cuente con una mayoría suficiente para gobernar. "Vamos a ganar, pero tenemos que gobernar", ha afirmado.

Clemente también ha reivindicado la experiencia de gestión del PP y ha reclamado un mayor seguimiento de los proyectos adjudicados en la provincia. Como ejemplo, ha citado el despliegue de la fibra óptica en Frías de Albarracín, donde, según ha explicado, los vecinos siguen sin poder conectarse pese a que los armarios ya están instalados.