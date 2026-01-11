Coalición Existe y Así Ejea dan voz a la plataforma de afectados por el cambio de sistema de riego en las Bardenas

En el centro, Gasqued, Guitarte y Díez en la reunión de este domingo con la plataforma de afectados por el cambio del sistema de riego del canal de las Bardenas de la Comunidad V. - COALICIÓN EXISTE

Tomas Guitarte y Cruz Díez se manifiestan a favor de la agricultura familiar y contra el modelo agrario de las grandes corporaciones

PINSORO (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

El candidato a la presidencia de Aragón por la Coalición Existe, Tomás Guitarte, junto con los concejales de Así Ejea Cruz Díez y Bea Gasqued se han reunido este domingo en Pinsoro con la Plataforma ciudadana de afectados por el cambio del sistema de riego del canal de las Bardenas de la Comunidad V.

Allí han escuchado las reivindicaciones de este grupo de ciudadanos que acusan al proyecto de ser ilegal "porque no fue aprobado por la mayoría de los regantes y fue concebido como un proyecto político del PSOE para su propia gloria", según una de las portavoces de la plataforma, Laura Barrena.

Los regantes de la plataforma aseguran que el cambio de sistema de riego no se dotó de financiación suficiente que lo hiciera asumible para los pequeños agricultores, que consideran que su forma de hacer ya era eficiente.

"Desde nuestro colectivo queremos seguir ejerciendo nuestro derecho histórico de regar como lo venimos haciendo hasta ahora, por unas acequias cuidadas y puestas al día por las que llegue el agua a nuestras parcelas sin perdidas de agua por el camino. Que no se nos pretenda cobrar un hidrante que ni queremos tener ni queremos utilizar. Queremos seguir regando por acequias".

Piden que en caso de ser obligados a regar por hidrante, "se nos subvencione dicho hidrante hasta quedar al mismo coste que regar por acequia tradicional".

Desde la plataforma acusan a la Comunidad V, y también al ayuntamiento de Ejea, de llevar "cinco años mintiendo a los agricultores, porque todos los miembros tienen que pagar lo mismo. Y solo con estas medidas los pequeños agricultores podrán seguir conservando su tierra y viviendo en sus pueblos, dando trabajo a sus vecinos que les llevarán sus tierras cuando ellos ya estén jubilados".

"Los grandes fondos de inversión nos están colonizando" Otra preocupación que los miembros de la Plataforma Ciudadana trasladaron a Tomás Guitarte y Cruz Díez ha sido la de la colonización que, a su juicio, están sufriendo por parte de los fondos de inversión. "Están colonizando nuestra tierra y desertificándola".

Según Laura Barrena, "todo esto es urgente. Muchos de nuestros mayores están tan agobiados y obsesionados con que no van a poder pagar que están vendiendo sus tierras por las que tanto han trabajado a quien se las quieran comprar. Nuestros mayores se mueren o pierden la cabeza. ¿Quién nos va a resarcir de estos daños morales?".

Piden que "la Comunidad V deje de mentir. Que reconozca que no puede ejecutar un proyecto de esta envergadura sin contar con suficiente financiación oficial y que para el resto hay que hipotecar las tierras de sus regantes. Que dejen de amenazar con cortar el agua a quien no pague está transformación que ellos llaman modernización".

Otro punto de conflicto con la Comunidad V, según transmitieron a Tomás Guitarte y a Cruz Díez los regantes, es lo que, a su juicio, supone una falta de democracia en las votaciones.

"Pedimos que 1 regante sea un voto. Los 5 que se sientan en la mesa de Presidencia de las Asambleas Generales cuando lo hacen ya llevan en el bolsillo los votos necesarios para ganar todas las votaciones. A la Plataforma de Regantes nos vetan para que nuestros miembros no puedan entrar a esa junta de gobierno".

A FAVOR DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

Al término de la reunión, Tomás Guitarte aseguró que desde Aragón Existe "apoyamos con firmeza la reivindicación de estas 400 familias, tienen derecho a que se escuchen sus argumentos. Nosotros apoyamos una agricultura familiar frente a la agricultura de los grandes fondos de inversión que lo que hacen es fomentar la pérdida de población en el territorio. Es la agricultura familiar la que sostiene los pueblos. Estamos con ellos y haremos todo lo posible porque esta situación se revierta".

Por su parte Cruz Díez, de Así Ejea, ha asegurado que "aquí hay una batalla entre la defensa de una forma de vida anclada en el territorio y ahora con este modelo 'engañoso' de modernización de algo que estaba funcionando bien, se está intentando hacer un cambio de paradigma del modelo agrario de las Cinco Villas".

"Nosotros, ha proseguido, entendemos que los equipos de gobierno anteriores han ido en contra de los pequeños agricultores. Eso, en vez de fijar la población, lo que hace es presionarla para que ellos mismos vendan sus propiedades a las grandes corporaciones. Desde Así Ejea y desde Aragón Existe estamos con el territorio y apoyaremos cualquier manifestación de la comunidad de regantes", ha sentenciado