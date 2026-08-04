Cobos (PP) defiende la subida del precio del módulo de la vivienda protegida, que "ha permanecido congelado" 15 años

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes, Susana Cobos, en la sala de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón Susana Cobos ha defendido este martes la subida --de un 14%-- del precio del módulo de la vivienda protegida, negando que sea un "tasazo", como ha afirmado el PSOE. Ha recordado que el módulo de la vivienda protegida "ha permanecido congelado" 15 años.

En rueda de prensa, Cobos ha afirmado que "el PSOE ha conseguido situar la vivienda como el principal problema de todos los ciudadanos y no aporta más que ocurrencias que no dan ningún tipo de soluciones a este problema y vuelve a hablar de la vivienda desde la más absoluta demagogia".

"Ayer lo llamaron tasazo cuando saben perfectamente que no estamos ni ante un impuesto ni ante una tasa, estamos ante una actualización" del precio del módulo, ha aseverado la diputada del PP, haciendo hincapié en que "una vivienda protegida que no se construye no protege, ni a las familias ni a los jóvenes y no resuelve ningún problema".

"Durante 15 año, el módulo ha permanecido congelado mientras han aumentado los costes de los materiales, ha aumentado la mano de obra y hay problemas de financiación", ha indicado, lamentando que construir vivienda pública "no ha sido de ninguna manera viable para los constructores".

"El Partido Socialista, efectivamente, podría presumir de un precio bajo sobre el papel, pero la realidad es que las viviendas no existían", mientras que "el Gobierno de Jorge Azcón lo primero que decidió fue afrontar el problema, frente a un folio en blanco buscar soluciones".

Cobos ha explicado que el Ejecutivo de Azcón ha multiplicado por cuatro las viviendas públicas calificadas, de 161 con el anterior Gobierno del PSOE a 655, de forma que "hoy Aragón es la tercera comunidad de España donde más ha crecido la construcción de vivienda protegida", solo por detrás de Cataluña y Andalucía, y es la segunda en vivienda de alquiler asequible.

MÁS DE 3.000 VIVIENDAS

"En menos de tres años el Gobierno de Jorge Azcón ha impulsado más de 3.000 viviendas frente a las 86 en ocho años de Gobiernos de izquierdas", ha resaltado la parlamentaria del PP, añadiendo que en la ciudad de Zaragoza el Gobierno regional y el Ayuntamiento han impulsado más de 2.300 viviendas. "Conviene preguntar al PSOE cuál es, realmente, su alternativa", ha apostillado.

También ha dicho que "esta actualización del módulo llega para ayudar" a jóvenes y familias, observando que el Departamento de Vivienda no solo ha subido el precio del módulo, sino que concederá ayudas de 1.500 a 2.000 euros a todos los que adquieran una vivienda protegida, ayudas que en función del nivel de renta pueden elevarse a los 18.000 euros. También se concederán avales del 15% para facilitar el acceso a la hipoteca.