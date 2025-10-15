Cobos (PP) dice que el Gobierno de Azcón "ha hecho de la vivienda la piedra angular de sus políticas"

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda del PP en las Cortes de Aragón, Susana Cobos, ha destacado este miércoles "la importante apuesta por la vivienda pública del Gobierno de Azcón que se traduce en la puesta en marcha de miles de viviendas en la que se ha convertido en la mayor actuación en décadas, en Zaragoza y en el conjunto de nuestra Comunidad Autónoma", señalando que esta es "la piedra angular de sus políticas". Así, en dos años el Ejecutivo ha lanzado más de 2.170 viviendas públicas, que llegarán hasta las 5.000 al finalizar la legislatura.

"El Gobierno de Jorge Azcón ha hecho de la vivienda la piedra angular de sus políticas, es lo que necesitan los aragoneses y por eso se ha actuado en todos los frentes, primero impulsando la construcción de vivienda pública y segundo trayendo a estas Cortes un proyecto de ley de Vivienda, el primero en 30 años, acorde a la realidad y las necesidades de nuestra Comunidad Autónoma", ha explicado la diputada popular.

La portavoz popular de Vivienda ha resaltado que el Ejecutivo ha cumplido su compromiso trayendo esta ley, una ley que debe trascender a esta legislatura y "con ese espíritu se presentó un proyecto abierto y flexible, cuyo plazo de enmiendas finaliza mañana y que ahora todos debemos negociar para lograr un amplio consenso en un asunto crucial para los aragoneses, especialmente para los jóvenes".

La diputada popular ha sido muy crítica con el PSOE, que ha convocado una rueda de prensa de urgencia para hablar de vivienda, pero apenas media hora después de convocarla ha decidido hablar de otra cosa. "Han demostrado que ni les preocupa ni les ocupa el tema de vivienda. Lo demostraron en sus ocho años de gobierno en la DGA con sus pírricas 86 viviendas y lo demuestran desde el Gobierno de España con promesas que nunca se materializan porque no les interesa".

"BULO, FANGO Y MENTIRA"

Para Cobos, las declaraciones de la diputada socialista Beatriz Sánchez demuestran que son el "partido del bulo, del fango y la mentira. Hoy, en el día del nuevo paseíllo de Ábalos y Koldo, en el día de los sobres y las prostitutas pagadas con dinero público, en el día en el que la Fiscalía denuncia al alcalde socialista de Aguarón, tenían que intentar tapar sus escándalos como fuese y han decidido jugar con la salud, intentar generar miedo y alarma a las mujeres. Porque de eso se trata, de intentar tapar sus escándalos a costa de lo que sea. La rueda de prensa del PSOE ha sido indecente".

La diputada del PP ha recordado que la propia portavoz socialista ha reconocido que esas listas de espera diagnósticas no se han publicado nunca, "pero eso a la señora Pilar Alegría le da igual, por eso les ha dado una orden esta mañana para que salieran al fango, al bulo y a la mentira, ésa en la que se siente tan cómoda la portavoz de las mentiras de Pedro Sánchez".