En la reunión han participado el presidente de la DPH, Isaac Claver, con el chef Carmelo Bosque, Francisco J. Berroy, presidente y gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano y Javier Mas, presidente de la Asociación Provincial. - DPH

HUESCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca ha reunido este jueves al sector hostelero y agroalimentario de Huesca y Aragón en el encuentro 'Huesca, territorio gastronómico', con una idea central: una Estrella no la gana un cocinero solo, la gana un territorio.

La Gala de la Guía Michelin España 2027 se celebrará el martes 1 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca.

El encuentro ha reunido tres voces de un mismo territorio. Desde la cocina, el chef Carmelo Bosque, de Lillas Pastia y coordinador gastronómico de la cena de la gala. Desde el vino, Francisco J. Berroy, presidente y gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Somontano. Y desde la sala, Javier Mas, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca.

"Los cocineros somos un oficio que se dedica a poner en valor nuestro territorio, gracias a los productores que cada día nos dan productos excepcionales", ha señalado el chef.

Berroy ha puesto el acento en el vínculo entre vino y paisaje: "Dentro de una botella de Somontano hay muchas vivencias. Son 700 familias las que viven directamente del vino, y el viñedo es uno de los cultivos que más población asienta en el territorio".

Por su parte, Mas ha subrayado que la Gala es una oportunidad para toda la hostelería de la provincia, no solo para los restaurantes con Estrella: "Vienen por nuestra gastronomía, se enamoran de nuestro territorio y se van con ganas de volver".

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha dado la bienvenida al sector: "Algunos de los mejores restaurantes de España están en pequeños pueblos de nuestra provincia. Eso dice mucho de quiénes somos: el talento no entiende ni de tamaños ni de fronteras".

Y ha destacado que "lo verdaderamente extraordinario de la gastronomía de Huesca no está solo en sus productos o en sus estrellas, sino sobre todo en las personas que hay detrás".

La provincia de Huesca cuenta con 18 restaurantes en la Guía Michelin 2026, ocho de ellos con una Estrella.

UN BRINDIS CON EL SOMONTANO

El acto ha terminado con un brindis "por Huesca, territorio gastronómico" con dos vinos de la DO Somontano que estarán presentes en la Gala Michelin como representantes de la Denominación de Origen: Principio Moristel, de Bodega Pirineos, y Efímero, de Bodegas Fábregas.

Un anticipo, cinco días antes, de cómo el territorio altoaragonés llegará a la mesa de la alta cocina española. Tras el brindis, cocineros, hosteleros y productores han compartido un vino español.

Y para cerrar el evento la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna en una conversación con el presidente de la Diputación Provincial ha destacado que "detrás de esta gala hay un esfuerzo de 30 años, el de las familias que trajeron la alta gastronomía a Huesca. Esas estrellas han brillado por toda nuestra provincia, y ese es el auténtico éxito".