El Colegio de Médicos Zaragoza rechaza el Estatuto Marco por falta de consenso

Archivo - Manifestación de la huelga de médicos para exigir un Estatuto Marco propio. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Zaragoza (COMZ) ha lamentado "profundamente" la aprobación del nuevo Estatuto Marco "sin el consenso necesario", ha respaldado el posicionamiento contrario de la Organización Médica Colegial y ha avanzado que seguirán defendiendo las demandas de la profesión médica.

Así, el COMZ ha remarcado que continuará trabajando para lograr unas condiciones laborales "que permitan ejercer la Medicina con la calidad, la seguridad y la dignidad que merecen tanto la ciudadanía como los profesionales".

Ha defendido que, desde hace meses, los médicos han trasladado "de forma reiterada" propuestas dirigidas a mejorar la calidad asistencial, reforzar la atención a los pacientes y garantizar unas condiciones adecuadas para el ejercicio profesional. Sin embargo, muchos de estos planteamientos no han encontrado una respuesta satisfactoria en el texto aprobado.

Para el COMZ, "una norma de esta trascendencia, destinada a ordenar y sostener el modelo sanitario universal, debe construirse necesariamente con la participación activa de quienes sostienen cada día la asistencia sanitaria". En este sentido, la corporación colegial ha recordado que los médicos son "líderes" de los equipos multidisciplinares y responsables últimos del acto médico.

Del mismo modo, ha considerado que aspectos estratégicos esenciales para la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud "no han sido recogidos de forma suficiente", lamentando que tampoco se hayan incorporado propuestas "ampliamente demandadas" por lo médicos para reforzar la calidad asistencial, mejorar la atención a los pacientes y favorecer unas condiciones adecuadas para el ejercicio profesional.

"La fortaleza del sistema sanitario público requiere acuerdos amplios y duraderos, construidos desde el diálogo y con la participación activa de los profesionales", han añadido.