Las colonias de verano 'Vive Monegros' cierran una nueva edición con 40 participantes y un balance "muy positivo"

Han participado 40 niños y niñas de diferentes pueblos de la comarca en esta iniciativa, organizada por la Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de Los Monegros en el marco del Plan Corresponsables. - COMARCA DE LOS MONEGROS

SARIÑENA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Los Monegros ha cerrado una nueva edición de las colonias de verano 'Vive Monegros' con un balance "muy positivo" tras reunir a 40 niños y niñas de entre 9 y 12 años procedentes de diferentes municipios del territorio. La actividad se ha desarrollado en dos turnos, celebrados en Farlete y Frula, y ha vuelto a combinar conciliación familiar, convivencia y educación a través de propuestas centradas en el conocimiento del entorno.

Las colonias han sido organizadas por la Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de Los Monegros en el marco del Plan Corresponsables, con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares y ofrecer a los menores una alternativa de ocio educativo vinculada al patrimonio natural, cultural e histórico de la comarca.

El consejero comarcal de Juventud, Igualdad y Derechos Sociales, Óscar Gavín, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta edición y ha destacado que las colonias "son una excelente herramienta para favorecer la conciliación familiar, pero también para que los niños y niñas de diferentes pueblos de Los Monegros convivan, conozcan y se sientan orgullosos del territorio en el que viven".

Durante ambas semanas, los participantes han tomado parte en un amplio programa de actividades educativas, deportivas, culturales y de ocio diseñado para fomentar el aprendizaje a través de la experiencia y reforzar valores como el trabajo en equipo, la creatividad, el respeto por el medio natural y la convivencia.

Como principal novedad, la programación ha girado este año en torno a la historia geológica de Los Monegros, permitiendo a los menores descubrir el origen y la singularidad del paisaje de la comarca mediante propuestas adaptadas a su edad.

EOHIPPUS, GUÍA DE LA HISTORIA GEOLÓGICA DE LOS MONEGROS

En este recorrido ha desempeñado un papel protagonista Eohippus, la mascota de las colonias, que ha acompañado a los grupos durante las diferentes actividades y ha servido como hilo conductor para explicar de forma didáctica la evolución geológica del territorio.

Además de conocer distintos recursos naturales y patrimoniales de la comarca, los niños y niñas han podido acercarse a la riqueza de Los Monegros de una manera participativa y divertida, reforzando el sentimiento de pertenencia al territorio.

Cada uno de los turnos concluyó con una jornada de convivencia en el Parque de Aventura La Gabarda, donde los participantes disfrutaron de actividades al aire libre y pusieron el broche final a una experiencia marcada por el compañerismo, la diversión y el aprendizaje.

Gavín ha agradecido "la confianza depositada por las familias, la implicación de los ayuntamientos que han colaborado en el desarrollo de las colonias y, sobre todo, el magnífico comportamiento de todos los niños y niñas participantes, que han hecho que la convivencia haya sido un auténtico éxito".

Asimismo, ha reconocido "el excelente trabajo realizado por el equipo de la Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de Los Monegros", cuya dedicación y profesionalidad, ha señalado, permite que un proyecto como 'Vive Monegros' continúe creciendo y consolidándose año tras año. La Comarca reafirma un año más su apuesta por ofrecer propuestas de calidad para la infancia y las familias del medio rural, combinando ocio educativo, conciliación y conocimiento del territorio.