La Comarca del Alto Gállego instala un punto fotográfico TURS junto a la iglesia de San Juan de Busa, en Biescas

BIESCAS (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

La Comarca del Alto Gállego continúa incorporando nuevos recursos destinados a poner en valor sus atractivos turísticos y facilitar nuevas formas de descubrir y compartir el territorio. En esta línea, se ha instalado un nuevo Punto Fotográfico Patentado TURS junto a la iglesia de San Juan de Busa, en el término municipal de Biescas.

El nuevo punto se encuentra en las coordenadas 42.564244, -0.312927, en un enclave de especial interés paisajístico y patrimonial, y está concebido como un espacio desde el que los visitantes podrán obtener y compartir fotografías de uno de los rincones más reconocibles del patrimonio de la zona.

El soporte incorpora una placa informativa personalizada con los elementos identificativos del destino, así como un código QR dinámico que permite acceder a los contenidos vinculados a la promoción turística. El sistema está diseñado para fomentar que quienes visitan el enclave compartan sus fotografías y experiencias en redes sociales.

La iniciativa forma parte de la apuesta de la Comarca por mejorar la experiencia del visitante y generar nuevos elementos de promoción turística, aprovechando también las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales y las redes sociales.

La solución TURS permite además evolucionar en el futuro hacia una ruta fotográfica de mayores prestaciones, incorporando recursos como geolocalización, audioguías en varios idiomas, acceso a la web oficial del destino, agenda cultural e información sobre restauración, alojamiento y comercio local, así como herramientas de análisis de la interacción de los visitantes con los distintos puntos.

El nuevo recurso se sitúa junto a la iglesia de San Juan de Busa reforzando así la capacidad de este enclave para convertirse también en un punto de difusión y promoción del territorio.

UNA NUEVA FORMA DE COMPARTIR EL ALTO GÁLLEGO

La instalación de este punto fotográfico busca aprovechar el potencial de la imagen y de las redes sociales para que sean los propios visitantes quienes contribuyan a difundir los paisajes y recursos turísticos del Alto Gállego.

El sistema invita a realizar fotografías y selfies desde un punto específicamente diseñado para ello y a compartirlas posteriormente en redes sociales. Es muy sencillo: el vecino o visitante sóloo tiene que hacerse una foto y etiquetar la cuenta de instagram @pirineosaltogallegoturismo y añadir las etiquetas #PirineosAltoGállego #IglesiasDeSerrablo.

El proyecto se integra así en una estrategia turística que busca poner en valor el patrimonio, facilitar nuevas experiencias y aumentar la visibilidad de los diferentes recursos del territorio, combinando los elementos tradicionales de la visita turística con las nuevas formas de comunicación digital.

La iniciativa se suma a las actuaciones de promoción turística desarrolladas por la Comarca Alto Gállego para dar a conocer sus municipios, paisajes y patrimonio y favorecer que quienes recorren el territorio puedan descubrir nuevos lugares y compartir su experiencia.