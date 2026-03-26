La Comarca de Cinco Villas organiza siete jornadas para entender el eclipse solar de agosto

El consejero de Turismo y Cultura de la Comarca de Cinco Villas, Armando Soria, y la gerente del Plan de Sostenibilidad Turística, Diana García. - COMARCA CINCO VILLAS

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

La Comarca zaragozana de Cinco Villas impulsa siete actividades dentro de las primeras Jornadas Astronómicas sobre el Eclipse Solar, que se desarrollarán en el mismo número de municipios a partir del 12 de abril. Una propuesta que cuenta con el impulso del departamento de turismo de la entidad y con la ayuda del Plan de Sostenibilidad Turística 'Más que Cinco Villas'.

La primera de las jornadas se desarrollará en Sádaba el 12 de abril, a las 11.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento para seguir, el 17 de abril, en Pinsoro, a las 19.30 horas, en el salón del Consistorio (plaza Mayor), ha informado la institución comarcal.

La actividad llegará posteriormente a Tauste --29 de mayo--, Castejón de Valdejasa --6 de junio--, Marracos --7 de junio--, Bagüés --13 de junio-- y Uncastillo --20 de junio--.

Todas estas propuestas no requieren inscripción previa y son gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo y los asistentes se podrán llevar un calendario lunar y unas gafas para ver con seguridad el eclipse.

ECLIPSE SOLAR 2026

Según informa el Instituto Geográfico Nacional en su página web, durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, un fenómenos que se podrá disfrutar plenamente en Aragón y especialmente en la Comarca de Cinco Villas, ya que se verá al cien por cien durante casi 90 minutos en muchos de sus municipios.

Tras el eclipse del 12 agosto, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente. Después de estos tres fenómenos, ya no se podrá observar otro eclipse solar total desde España hasta el año 2053.

Así pues, aprovechando esta circunstancia, desde la Comarca de Cinco Villas han organizado las jornadas mencionadas, en las que se aprenderán aspectos relacionados con el eclipse, pero también con la luna o las estrellas.

"Los datos de turismo astronómico son crecientes en la comarca", ha explicado en rueda de prensa el consejero comarcal de Turismo y Cultura, Armando Soria, quien ha estado acompañado por la gerente del Plan de Sostenibilidad Turística, Diana García.

Así, basándose en las consultas realizadas en las oficinas de turismo comarcal, en los años anteriores, "se han incrementado en un 166%". Un porcentaje "singular, ya que, en 2023 no se habían registrado consultas en este sentido, lo que nos viene a mostrar que el Plan de Sostenibilidad y sus acciones va teniendo sus frutos", ha precisado Soria.

LOS CIELOS DE LAS CINCO VILLAS

La elección de este tipo de actividades en la Comarca, además de para dinamizar el territorio, viene avalada "por un estudio de los cielos que se hizo gracias al plan", ha matizado Diana García. Sus resultados fueron concluyentes: "la calidad del cielo nocturno de la comarca Cinco Villas es excepcional, pero diferenciada entre dos zonas: la norte y la sur, marcadas por la orografía y la climatología".

De este modo, la norte es más montañosa y menos poblada, y "sería más adecuadas para observaciones astronómicas con instrumental avanzado, eminentemente para aficionados, mientras que la zona sur, algo más contaminada y poblada, no disfrutaría del cielo más oscuro, pero sí da lugar a actividades abiertas a un público más amplio", ha explicado la gerente del plan. La escala Bortle, que es la escala cuantitativa de calidad de cielo nocturno, sitúa a los municipios de la zona norte en una media de 3.

A esto se suma "el interés que despiertan este tipo de propuestas entre la ciudadanía. El año pasado, todas las que se realizaron cubrieron sus plazas en pocos días, convirtiéndose en un producto turístico que, en las Cinco Villas, es novedoso y emergente", ha matizado el consejero de Turismo comarcal.

Además, en este año, "viene avalado por la importancia que va a tener el eclipse en Aragón, donde se esperan registrar más de dos millones de turistas en esos días", ha apuntado.

Por ello, se "ha apostado en la comarca por aprovechar este impulso y promover estas propuestas, que, además, vienen avaladas por la calidad lumínica de nuestros cielos", ha concluido.