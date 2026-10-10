La Comarca del Maestrazgo reúne en un Cuaderno de Viaje digital toda la información para descubrir el territorio

La publicación estará disponible solo en formato digital. - COMARCA DEL MAESTRAZGO

CANTAVIEJA (TERUEL), 10 (EUROPA PRESS)

El Área de Turismo de la Comarca del Maestrazgo ha elaborado un nuevo Cuaderno de Viaje, una guía digital que reúne en un único documento información práctica y turística para facilitar al visitante la organización de su estancia y el descubrimiento de este territorio.

Pensado especialmente para ser consultado desde el teléfono móvil, el Cuaderno de Viaje permite disponer de forma sencilla y accesible de una amplia recopilación de los recursos y propuestas que ofrece el Maestrazgo. La publicación incluye información sobre los municipios de la comarca, senderos y rutas para caminar, itinerarios ciclables, actividades de turismo activo, productos turísticos y otros contenidos de interés para preparar la visita y disfrutar del destino.

El objetivo es que el viajero pueda llevar consigo una guía de consulta que le acompañe tanto en la preparación del viaje como durante su estancia en el Maestrazgo. Para ampliar la información, el documento incorpora además numerosos enlaces a turismomaestrazgo.org, donde se pueden consultar con mayor detalle rutas, recursos, propuestas y servicios turísticos.

De esta manera, el Cuaderno de Viaje funciona como una puerta de entrada a toda la oferta turística del territorio y permite reunir en un solo documento información que hasta ahora se encontraba distribuida entre diferentes apartados y recursos digitales.

La publicación estará disponible exclusivamente en formato digital, una elección que facilita su actualización, reduce el consumo de papel y permite que cualquier visitante pueda acceder a ella en cualquier momento desde su dispositivo móvil. El Cuaderno puede descargarse gratuitamente desde la página web de Turismo del Maestrazgo y conservarse en el teléfono para consultarlo a lo largo del viaje.

Con esta nueva herramienta, la Comarca del Maestrazgo continúa avanzando en la mejora de la información y atención al visitante, facilitando el acceso a los recursos turísticos y favoreciendo que quienes llegan al territorio puedan conocer no solo sus principales atractivos, sino también la diversidad de experiencias que ofrecen sus municipios.

La elaboración del Cuaderno de Viaje del Maestrazgo ha sido financiada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Comarca del Maestrazgo, con fondos europeos Next Generation, y forma parte de las actuaciones desarrolladas para mejorar la promoción, digitalización y competitividad turística del destino.

El Cuaderno de Viaje puede descargarse gratuitamente desde la web de Turismo del Maestrazgo.