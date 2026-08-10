La Comarca de Los Monegros activa su Plan de Protección Civil en fase de emergencia por el eclipse

La Comarca de Los Monegros recomienda acudir a los puntos de observación organizados o habilitados por los ayuntamientos y entidades locales. - COMARCA DE LOS MONEGROS

SARIÑENA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Los Monegros activará su Plan Comarcal de Protección Civil en fase de emergencia desde este martes 11 hasta el jueves 13 de agosto, con motivo del eclipse solar del miércoles 12 de agosto. La activación del Plan permitirá reforzar la coordinación entre los servicios comarcales, los ayuntamientos, voluntariado de Protección Civil, cuerpos y fuerzas de seguridad, agentes de Protección de la Naturaleza y el resto de organismos implicados, con el objetivo de anticiparse a posibles incidencias, facilitar una respuesta rápida y contribuir a garantizar la seguridad.

El presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. "Nos encontramos ante un acontecimiento excepcional que puede atraer a muchas personas a nuestro territorio. Queremos que vecinos y visitantes puedan disfrutar del eclipse, pero resulta imprescindible hacerlo con prudencia, respetando las indicaciones de los servicios de emergencia y evitando conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas o de nuestro entorno natural", ha señalado.

Desde Presidencia comarcal se pide expresamente que no se acceda a pistas forestales, caminos rurales o zonas no habilitadas para el estacionamiento y la observación. La presencia masiva de vehículos puede poner en riesgo el entorno.

"En nuestro territorio tenemos espacios de gran valor natural que presentan unas condiciones especialmente sensibles. Pedimos que nadie improvise lugares de observación ni estacione en caminos, accesos o zonas forestales. La seguridad del entorno debe estar por encima de cualquier otra consideración, no hay que olvidarse del riesgo de incendio que, por desgracia, ya hemos sufrido recientemente", ha destacado el presidente comarcal.

La Comarca de Los Monegros recomienda acudir a los puntos de observación organizados o habilitados por los ayuntamientos y entidades locales, seguir en todo momento las instrucciones de los responsables y planificar con antelación los desplazamientos.

Asimismo, se recuerda la necesidad de utilizar exclusivamente gafas de observación solar homologadas;no mirar directamente al Sol ni utilizar gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados u otros elementos no certificados; no estacionar en arcenes, caminos rurales, pistas forestales ni accesos a explotaciones agrícolas; mantener completamente libres las vías de evacuación y de acceso para los servicios de emergencia; evitar encender fuego, fumar o realizar cualquier actividad que pueda generar una ignición en zonas naturales; llevar agua, protección solar, ropa y calzado adecuados, así como prever posibles esperas o retenciones.

Asimismo, extremar la precaución en los desplazamientos y respetar las indicaciones de Protección Civil, Guardia Civil y personal autorizado y consultar previamente la información facilitada por los ayuntamientos sobre accesos, aparcamientos y espacios habilitados.

La Comarca de Los Monegros ha hecho un llamamiento a disfrutar de este acontecimiento histórico desde la responsabilidad, la planificación y el respeto al territorio. La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir incidentes y permitir que los servicios de emergencia puedan desarrollar su labor con eficacia.