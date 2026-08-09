La Comarca de Los Monegros quiere impulsar una ruta por los humedales CreamAgua

SARIÑEÑA (HUESCA), 9 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Los Monegros está trabajando en la evaluación de la red de humedales CreamAgua con el objetivo de diseñar una ruta divulgativa que permita poner en valor estos espacios naturales mediante visitas dirigidas al público en general y, de forma especial, al ámbito educativo.

La iniciativa pretende conservar y dar continuidad al legado del proyecto europeo LIFE CreamAgua (Creación y restauración de ecosistemas acuáticos para la mejora de la calidad del agua y la biodiversidad en las cuencas agrícolas), liderado por la Comarca de Los Monegros entre 2011 y 2014 junto a diferentes entidades colaboradoras.

Este proyecto demostró la eficacia de los humedales artificiales y restaurados como filtros naturales capaces de reducir la concentración de nitratos procedentes de la agricultura antes de que las aguas lleguen a ríos y otros cauces, contribuyendo además a incrementar la biodiversidad y mejorar el medio ambiente.

Como resultado de la iniciativa se crearon y restauraron 16 humedales, con 78 hectáreas de humedales permanentes inundados, 60 hectáreas de humedales temporales y la incorporación de 400 hectáreas como zonas de amortiguamiento destinadas a la conservación. Asimismo, se elaboraron manuales técnicos para el mantenimiento y la restauración de humedales en cuencas agrícolas, así como diversos materiales divulgativos y publicaciones científicas.

"El objetivo sería que la red de humedales CreamAgua se pueda convertir en un recurso para la divulgación científica, la educación ambiental y el turismo de naturaleza, poniendo en valor uno de los proyectos europeos más relevantes desarrollados en nuestra comarca", ha señalado el presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales. "Se trata de poner en valor este proyecto que continúa generando conocimiento, conservación y oportunidades para el territorio", ha añadido.

Para ello, la comarca trabaja junto a laAsociación para la Integración de Servicios de los Ecosistemas (AISECO), entidad que coordina el seguimiento científico de la red de humedales bajo la dirección del investigador Paco Comín. Tras las visitas a los distintos enclaves se está evaluando su estado de conservación, la identificación de los puntos con mayor potencial divulgativo y la definición de un itinerario que pueda incorporarse a la oferta turística y educativa de Los Monegros.

Estos humedales constituyen además "un entorno con un enorme valor educativo", ya que permiten observar gradientes naturales de salinidad y humedad que favorecen una extraordinaria biodiversidad. En algunos puntos aparecen tapetes microbianos similares a los existentes en determinadas lagunas saladas de Australia, considerados modelos naturales que ayudan a comprender cómo pudieron ser los ambientes donde surgieron los primeros organismos vivos en la Tierra hace miles de millones de años, según ha explicado Paco Comín.

El proyecto LIFE CreamAgua obtuvo un amplio reconocimiento y recibió el IV Premio CONAMA a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, el Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito de la Administración Local y el XXV Premio en Defensa de la Naturaleza.