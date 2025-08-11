La Comarca oscense del Somontano fomenta la prevención de incendios con las ovejas como aliadas

BARBASTRO (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El proyecto de protección del paisaje y de prevención de incendios que desarrolla el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Saborea Guara Somontano junto a la entidad ambientalista SEO/Birdlife y agricultores y ganaderos locales con las ovejas como aliadas ha comenzado a dar sus primeros pasos.

Estas acciones están dirigidas a prevenir incendios en las inmediaciones de los núcleos urbanos y mejorar infraestructuras varias para luchar contra ellos, así como a recuperar espacios para la flora y la fauna valiéndose de la antigua tradición olivarera de este territorio, han informado desde la Comarca.

El proyecto de pastoreo preventivo implica a ocho ganaderos y se desarrolla en zonas de alto riesgo de incendios ubicadas en los municipios de Alquézar, Adahuesca, Bierge, Colungo, Naval y Estadilla.

Junto con ellos, se seleccionan una serie de zonas que ya se están limpiando y pastoreando, contribuyendo así a disminuir su carga de combustible y, por tanto, el riesgo de incendios, así como a mantener elementos ya existentes vinculados a la lucha y prevención contra el fuego, como cortafuegos o viales.

Para ello se están llevando a cabo diferentes actuaciones destinadas a facilitar este pastoreo y el manejo de los rebaños: desbroce de superficies para permitir la entrada y paso del ganado, aportes alimenticios cuando las cubiertas herbáceas no sean suficientemente nutritivas o instalación de cercados para el manejo de las ovejas.

Con este mismo objetivo, se están seleccionando terrenos colindantes a los núcleos urbanos en los que, junto con sus propietarios, crear huertos perimetrales que sirvan de barrera frente al fuego.

En la actualidad, el proyecto cuenta con una veintena de parcelas que podrían destinarse a este fin y se está trabajando con ellos para abordar nuevos modelos agrícolas que permitan, además, fomentar el producto local.

"RESPUESTA MUY POSITIVA"

La consejera de Turismo de la Comarca de Somontano, Pilar Lleyda, explica que están encontrando "una respuesta muy positiva de los agricultores y ganaderos de la zona" y que la experiencia de SEO/Birdlife les está ayudando a sumar implicados a un proyecto "que pretende proteger nuestro rico entorno con medidas poco invasivas que han demostrado su efectividad en otros territorios".

El Plan Saborea Guara Somontano trata tanto de fomentar el turismo como de hacerlo más sostenible, estableciendo siempre el cuidado del medio ambiente como eje central, y estas actuaciones son un buen vehículo para lograrlo.

Para la puesta en marcha del el proyecto de olivares vivos ya se han realizado los muestreos que permiten obtener los bioindicadores de aves y especies de la cubierta vegetal, y se ha seleccionado la veintena de explotaciones agrícolas en las que se trabajará junto con sus propietarios, ubicadas en diferentes localizaciones de los municipios de Estadilla, Bierge, Hoz y Costean, Colungo, Alquézar, Adahuesca y Abiego.

En ellas se van a desarrollar tres líneas de trabajo: la conservación y manejo mecánico de la cubierta vegetal; la restauración de elementos del paisaje tradicional mediante la plantación de especies autóctonas y la recuperación de ribazos; y la instalación de elementos de apoyo a la fauna como nidales de insectos, cajas nido, refugios de murciélagos, creación de charcas, etcétera.

Se trata de medidas dirigidas a la recuperación y mejora de su biodiversidad, mejorando la conectividad ecológica entre las explotaciones y los reservorios de biodiversidad del entorno. Esta actuación también persigue incentivar el mantenimiento de los olivares tradicionales del Somontano al incrementar su rentabilidad.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Saborea Guara Somontano, para el que la Comarca cuenta con un millón de euros financiados por los fondos Next Generation, forma parte del Plan Nacional de Enogastronomía, que a su vez se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dentro de él se están desarrollando un total de 15 acciones de diferente naturaleza que abarcan desde la mejora de la accesibilidad hasta la eficiencia energética, la recuperación de entornos degradados o la rehabilitación y puesta en valor de elementos patrimoniales.