La Comarca de Somontano refuerza su programa didáctico para acercar el patrimonio a los escolares

Centro del Arte Rupestre de Colungo. - COMARCA DE SOMONTANO

BARBASTRO (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Somontano de Barbastro y el Parque Cultural del Río Vero continúa apostando por acercar el patrimonio cultural y natural del territorio a los centros educativos a través de su programa de Actividades Didácticas y Visitas Guiadas, que se desarrollará durante el curso 2026-2027.

El programa está dirigido a alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato, además de otras modalidades de enseñanza, y plantea el patrimonio como un recurso educativo capaz de complementar los contenidos trabajados en las aulas.

Esta línea de trabajo, que la comarca viene desarrollando desde hace más de dos décadas, tuvo una importante acogida durante 2025, año en el que se atendió a 1.809 escolares. Un balance que pone de manifiesto el interés de los centros educativos por conocer el territorio y aprender directamente en sus espacios patrimoniales.

La programación para el nuevo curso permite descubrir la Prehistoria y el arte rupestre en el Centro del Arte Rupestre de Colungo, incluyendo talleres de pintura, caza con propulsor, cerámica y, como novedad, excavación arqueológica y una actividad sobre la música en la Prehistoria.

También se ofrecen visitas a los abrigos con arte rupestre del río Vero, acercando al alumnado a un legado arqueológico excepcional que abarca desde el Paleolítico hasta la Edad de los Metales y que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La oferta se extiende además al Centro del Río Vero de Castillazuelo, para trabajar los ecosistemas fluviales y el paisaje; al Centro de Leyendas y Tradiciones de Adahuesca, dedicado al patrimonio inmaterial y la tradición oral; al Torno de Buera, donde se aborda la cultura tradicional del olivo y la elaboración del aceite; y al Pozo de Hielo de la Barbacana de Barbastro, que permite conocer los antiguos sistemas de conservación mediante nieve y hielo.

Con esta iniciativa, la Comarca de Somontano mantiene su compromiso con la divulgación, conservación y transmisión del patrimonio entre las nuevas generaciones, favoreciendo que niños y jóvenes conozcan de primera mano la historia, los paisajes, las tradiciones y los recursos culturales de su territorio a través de experiencias participativas y directamente vinculadas con los lugares donde ese patrimonio se conserva.