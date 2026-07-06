Los comercios de Zaragoza afectados por obras podrán pedir la ayuda de hasta 400 euros al mes desde la próxima semana

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, y la portavoz de Vox, Eva Torres, en un comercio - DANI MARCOS

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los comercios de Zaragoza afectados por obras en la vía pública podrán solicitar la ayuda municipal de hasta 400 euros mensuales a partir de la próxima semana.

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este lunes la segunda convocatoria de ayudas destinada a los comercios y negocios afectados por obras de larga duración, que busca paliar la pérdida de ingresos que hayan experimentado debido a los trabajos de mejora de la vía pública. En esta ocasión, podrán solicitar la ayuda también los alojamientos hoteleros.

La partida de este año asciende a 150.000 euros y permitirá conceder ayudas de hasta 400 euros mensuales siempre que se acredite una merma en la facturación durante el último trimestre de 2025 y los tres primeros de 2026, en comparación con periodos anteriores.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, ha destacado que esta medida responde al compromiso municipal de compatibilizar la mejora del espacio urbano y de las calles de los barrios con la protección del tejido económico y el comercio de proximidad.

"Las obras son necesarias para seguir transformando Zaragoza y mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero al mismo tiempo no nos olvidamos de acompañar a los comerciantes a sobrellevar mejor las afecciones", ha señalado, desde uno de los establecimientos afectados, Ultramarino Casablanca situado en la avenida Valencia.

Esta es la segunda convocatoria de unas ayudas se pusieron en marcha en 2025, tras el anuncio de la alcaldesa, Natalia Chueca, como parte del acuerdo con el grupo municipal Vox para la aprobación de los presupuestos. En la pasada convocatoria, que comprendía los tres primeros trimestres de 2025, se concedieron 31 ayudas por un importe total de 37.200 euros, de una partida de 150.000 euros.

En total, se beneficiaron de esta ayuda 17 comercios de los 166 establecimientos que podían solicitarla, ubicados en Conde Aranda, avenida César Augusto y avenida Navarra.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir al mantenimiento de la actividad económica en aquellas zonas donde la ejecución de actuaciones urbanísticas pueda provocar una disminución significativa de la afluencia de clientes y, en consecuencia, de los ingresos de los establecimientos.

LISTADO

La convocatoria de este 2026 está dirigida también autónomos y microempresas titulares de comercios minoristas y establecimientos de servicios personales situados en planta baja y con acceso directo desde la vía pública, ubicados en los tramos afectados por obras municipales.

Estos tramos son la calle Utrillas, desde diciembre de 2025; avenida de Navarra, pares e impares del tramo comprendido entre el paseo de Calanda y la calle Rioja; toda la calle Gil Morlanes; calle Jerusalén, entre el paseo de Isabel 'La Católica' y la calle Asín y Palacios; plaza San Miguel; calle Coso desde plaza de España hasta calle Reconquista, incluida; y toda la avenida de Valencia.

Otros tramos son el de la calle Doctor Iranzo, entre Cardenal Cisneros y Silvestre Pérez; la calle Pedro Cerbuna, desde mayo de 2026 y con una previsión 9 meses; toda la calle Matadero, incluidas las intersecciones con las calles Miguel Servet y Monasterio de Samos.

Asimismo, figura el entorno del Huerva con las calle Manuel Lasala --solución de plataforma única y tráfico pausado por tramos--; calle Bruno Solano --hasta Mariano Supervía--; calle Martín Ruizanglada --tráfico pausado-; calle Marina Española --tráfico pausado-- calle Río Huerva --plataforma única--; calle Genoveva Torres Morales --peatonalización--; y calle Catalina Salazar (tráfico pausado).

El listado se completa con la calle de la Luz --peatonalización--; calle Viva España --peatonalización--; calle Carrera del Sábado; avenida Juan Pablo Bonet y calle Doctor Lozano Monzón en el entorno del nudo de Juan Pablo Bonet --renovación de red de abastecimiento--; y la calle Salvador de Madariaga.

Las ayudas cubrirán el último trimestre de 2025 y los tres primeros trimestres de 2026 para aquellas obras cuya duración prevista supere los seis meses y que generen afecciones directas sobre la actividad económica de los negocios próximos.

La cuantía de la subvención asciende a 400 euros por cada mes completo de afección acreditado, con un máximo de 1.200 euros por trimestre. Para acceder a estas ayudas, los solicitantes deberán demostrar una disminución de ingresos respecto al mismo periodo del año anterior, así como justificar gastos corrientes, y sus correspondientes pagos, vinculados a la actividad por un importe mínimo de 400 euros mensuales.

Cada establecimiento podrá presentar solicitudes correspondientes a los distintos trimestres subvencionables, siempre que acredite el mantenimiento de la actividad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases.

Con esta iniciativa, "el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su apoyo al comercio local y a las pequeñas empresas, reconociendo su papel esencial en la actividad económica, el empleo y la vida de los barrios de la ciudad", ha recalcado Gimeno.

Para más información sobre requisitos, documentación y plazos de presentación, los interesados podrán consultar las bases completas la web municipal.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

El Ayuntamiento de Zaragoza recupera la "Campaña especial obras" de Volveremos entre el 22 y el 31 de octubre de 2025, con una acumulación de saldo del 15 por ciento del valor de las compras. Esta campaña, destinada únicamente a los usuarios de Zaragoza capital, benefició a los comercios adheridos de la Avenida de Navarra, Conde Aranda, César Augusto y la calle Escuelas.

Esta posibilidad de más campañas puntuales sigue abierta en 2026, teniendo en cuenta la cantidad relevante de actuaciones de gran calado que está abordando el Gobierno Municipal en toda la ciudad.

Además, desde 2022, Zaragoza tiene en marcha un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que recoge bonificaciones del IBI y del IAE a las empresas situadas en estas vías con obras de larga duración.

Durante los tres años en vigor de estas exenciones impositivas, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene registrados casi un centenar de beneficiarios de la reducción del IBI, con una reducción total de alrededor 40.000 euros.