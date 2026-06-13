El cómic 'Un día normal' de Amanixer y Ayuntamiento de Zaragoza se hace con el Premio Sociedad Inclusiva 2026 de COCEMFE

Cómic 'Un día normal', Premio Sociedad Inclusiva 2026 de COCEMFE - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cómic 'Un día normal', creado por la ilustradora aragonesa Sara Jotabé, Amanixer y el Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido distinguido esta semana con el Premio Sociedad Inclusiva 2026 en la categoría Mujer e Igualdad.

El galardón, otorgado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), reconoce proyectos que contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva para las personas con discapacidad física y orgánica.

La categoría Mujer e Igualdad valora aquellas iniciativas orientadas al empoderamiento y a la promoción de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, una realidad que continúa enfrentándose a barreras específicas y múltiples formas de discriminación.

En este contexto, 'Un día cualquiera' ha destacado por ofrecer una mirada cercana y accesible a las experiencias cotidianas de muchas mujeres con discapacidad, visibilizando situaciones que con frecuencia permanecen invisibles.

La concejal de Igualdad, Marian Orós, ha destacado el valor del proyecto como herramienta de sensibilización y transformación social, subrayando su contribución a la visibilización de las mujeres con discapacidad.

"Este reconocimiento pone en valor un trabajo que combina arte, divulgación y compromiso social para dar voz a realidades que durante demasiado tiempo han permanecido invisibles. Un día normal nos ayuda a comprender las múltiples barreras a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad y nos impulsa a seguir trabajando por una igualdad real y efectiva", ha señalado.

Orós ha añadido que iniciativas como esta "son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en la que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades y puedan ejercer plenamente sus derechos en todos los ámbitos de la vida".

EL CÓMIC COMO HERRAMIENTA DE SENSIBILIZACIÓN

La vicepresidenta de Amanixer, Pilar Moreno, ha mostrado su agradecimiento a COCEMFE. "A través de esta obra tenemos un medio de sensibilización, visibilización y denuncia muy potente que nos ayuda a trabajar para mejorar nuestro día a día, de tal forma que todas podamos tener una vida plena y autónoma generando sociedades diversas, empáticas y justas".

Por su parte, Sara Jotabé ha valorado el potencial del cómic como herramienta de sensibilización: "Que un trabajo propio llegue a tanta gente, tanto a nivel artístico como a nivel emocional, es una auténtica maravilla, pero que, adicionalmente, esta obra remueva tantas conciencias y sea una herramienta tan potente para poner sobre la mesa temas reales y necesarios, ese es para mí el auténtico éxito".

A través de la combinación de narración, ilustración y divulgación, 'Un día normal' aborda cuestiones como la autonomía personal, los estereotipos, la representación y la igualdad de oportunidades, convirtiéndose en una herramienta accesible para promover la reflexión y el debate social.

La obra apuesta por acercar experiencias complejas desde la cotidianidad, mostrando situaciones reconocibles que permiten comprender cómo la desigualdad puede manifestarse en gestos aparentemente pequeños: la falta de representación, la infantilización, las dificultades de acceso o la invisibilidad de determinados cuerpos y experiencias.

Disponible gratis y traducido al inglés, ha llegado a más de 15.000 cuentas en redes sociales y se ha distribuido en bibliotecas, colegios e institutos. Reconocido en 2025 con el Premio Solidario del Grupo Social ONCE Aragón.

Junto a 'Un día normal', los Premios Sociedad Inclusiva 2026 han reconocido otras cuatro iniciativas: 'Asha Nepal', en la categoría de Innovación e Impacto Social; 'El viaje de Nica', en Accesibilidad y Vida Independiente; 'Hospitalidad y Humanización', en Espacio Sociosanitario; y 'Lan Aukera', en Desarrollo Educativo y Profesional.