Comienza sus clases la tercera promoción del Curso de Aspirantes a Maquinista en la Escuela de Renfe en Zaragoza

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Renfe en Zaragoza acoge desde este miércoles, 17 de septiembre, el nuevo Curso de Aspirantes a Maquinistas de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO) de la compañía. La que será la tercera promoción del Campus zaragozano finalizará su formación en julio del año próximo.

Los alumnos de la Escuela de Maquinistas de Zaragoza forman parte, a su vez, de la 19ª promoción de este curso que imparte Renfe en los 11 campus que tiene por todo el país. En total, 255 alumnos con los que, al finalizar la formación, en julio de 2026, se superarán los 4.800 aspirantes a maquinistas formados por la ETPCO desde 2007.

Este curso permite obtener la licencia y el diploma que acreditan la formación para ejercer la profesión de maquinista y se desarrollará en los Campus de Renfe en Zaragoza, Madrid, León, Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo, Santiago de Compostela, Miranda de Ebro, Bilbao y Santander.

Tiene una carga lectiva de 1.150 horas y más de 250 serán de prácticas de conducción efectiva en trenes del Grupo Renfe. Los requisitos para realizar el curso son contar con el título de Bachillerato o de técnico de Formación Profesional, o equivalentes a efectos laborales, y haber cumplido 20 años a la finalización del curso.

Cuando termine este curso, en julio de 2026, Renfe habrá formado a más de 4.800 aspirantes a maquinista, la suma de los alumnos de las 19 promociones realizadas desde 2007 hasta esa fecha. Gran parte de los alumnos de estos cursos pasa a formar parte de la plantilla de maquinistas de Renfe, que con estas nuevas incorporaciones afronta las desvinculaciones que se producen en este colectivo de la compañía.

NUEVO CURSO: EXPERTO EN OPERACIONES FERROVIARIAS

El sector de la movilidad y el transporte es uno de los más potentes de la economía mundial y el Grupo Renfe dispone de una oferta formativa de calidad contrastada gracias a la experiencia y liderazgo de sus formadores de la ETPCO.

A esta prestigiosa oferta formativa se ha unido desde este 15 de septiembre un nuevo curso que se imparte en Madrid: el Programa Experto en Operaciones Ferroviarias, que tiene como objetivo formar profesionales con un conocimiento integral de las operaciones ferroviarias, proporcionándoles capacitación para desempeñar funciones en planificación, gestión y explotación en cualquier ámbito de la operación.

Los participantes adquirirán además conocimientos sobre los subsistemas ferroviarios y su interacción, sobre normativa y reglamentación ferroviaria y sobre Factores Humanos y Organizativos, entre otras competencias, recibiendo así una formación completa y alineada con los estándares más exigentes del sector.

METODOLOGÍA Y ENFOQUE PRÁCTICO

El programa combina clases teóricas con formación práctica en entornos profesionales reales. Además de los propios centros de gestión, se incluyen visitas técnicas a bases de mantenimiento ferroviario, trenes del Grupo Renfe, simuladores de conducción y puestos de mando ferroviarios.

Concluirá con un proyecto tutorizado donde el alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos, garantizando una experiencia formativa enriquecedora y directamente aplicable al entorno profesional.

Con esta iniciativa, el Grupo Renfe reafirma su compromiso con el desarrollo del talento y la profesionalización del sector ferroviario, contribuyendo activamente a la transformación y sostenibilidad de la movilidad del futuro.