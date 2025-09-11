Comienza el curso de Formación Profesional con casi 27.000 alumnos inscritos en Aragón y más de 700 ciclos

El presidente Azcón asiste al inicio de curso de Formación Profesional en el IES Rodanas de Épila. - FABIAN SIMON

ÉPILA (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

El curso de Formación Profesional ha comenzado este jueves en Aragón con más de 700 ciclos formativos en funcionamiento, con cerca de 27.000 alumnos y alumnas, sumando 27 ciclos nuevos y más de 1.560 plazas adicionales este año.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asistido al inicio de curso en el IES Rodanas de Épila, donde ha subrayado "la fuerte apuesta del Gobierno de Aragón por esta formación".

Azcón ha destacado la importancia de esta vía educativa que "anticipa los cambios del mercado de trabajo y que ofrece a los jóvenes la posibilidad de formarse en ámbitos estables y con empleo" y que también "es motor de transformación social, contribuye a la igualdad de oportunidades, reforzando la cohesión territorial al desarrollar muchos de estos ciclos en el medio rural".

El IES Rodanas de Épila cuenta con una inversión por parte del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de 5,1 millones de euros, que se van a destinar para resolver problemas de espacio, ampliar su oferta educativa y reforzar los ciclos de Formación Profesional.

Este centro comienza este curso con un ciclo de 'Microsistemas Informáticos y Redes' que, en palabras del presidente de Aragón, "encarna perfectamente la orientación que estamos impulsando, una Formación Profesional vinculada a la tecnología y las áreas STEAM".

"Este curso contamos con 321 Ciclos y Cursos de Especialización STEAM, que reunirán a cerca de 15.000 estudiantes, 865 alumnos más en esta rama que el curso pasado", ha afirmado Azcón, asegurando que "nuestro compromiso como Gobierno es seguir reforzando esta vía, convencidos de que invertir en Formación Profesional es invertir en el futuro de Aragón, en su economía, en sus empresas, en su desarrollo territorial y, sobre todo, en sus jóvenes".

"Los jóvenes que entren a estudiar ciclos relacionados con la tecnología, con algo que estamos viendo va a ser el futuro de nuestra comunidad autónoma, sin ningún genero de dudas, están preparando para liderar la transformación digital y para convertirse en los protagonistas del Aragón tecnológico que estamos construyendo", ha comentado el jefe del Ejecutivo autonómico.

"MUY BUENA NOTA"

Para Jorge Azcón, el inicio de curso en Aragón se ha superado con "muy buena nota", a pesar de las incidencias o problemas "que están en vías de solución".

Entre las características de este nuevo curso 2025-2026, Azcón ha celebrado que, "por primera vez, los profesores, la materia prima fundamental de la que está hecha la educación, van a dejar de ser los peor pagados de España. Esa es la realidad", reconociendo la "capacidad del Departamento de Educación para conciliar, dialogar y de llegar a un acuerdo con los sindicatos para que durante este año y el que viene se vayan incrementando progresivamente los salarios".

"No solamente van a dar menos horas de clase, sino que además van a ver cómo sus retribuciones se incrementan, con un impacto en los presupuestos del Departamento que va a ascender a los 126 millones de euros", ha aclarado.

"El esfuerzo que hacemos para mejorar la Formación Profesional, pero también el esfuerzo que hacemos para mejorar las condiciones de nuestros profesores creo que son características básicas de este inicio del curso", ha zanjado Azcón.