Comienza el soterramiento de las líneas de alta tensión en el Barranco de la Muerte junto a centros escolares - DANI MARCOS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado las obras para el soterramiento de las líneas de alta y media tensión que discurren por el Parque del Barranco de la Muerte. Los trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental SL, se centran en la canalización subterránea del tramo comprendido entre Parque Venecia y el camino del Tiro de la Bola.

Esta actuación, cuya obra civil asume el Consistorio con un presupuesto de 422.165,37 euros, da cumplimiento a una reiterada demanda vecinal.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha destacado la importancia de esta intervención porque "supondrá retirar por fin las torres de la línea eléctrica junto al CEIP María Zambrano, para las que los vecinos y la comunidad educativa pedían una solución".

El ámbito espacial de este proyecto se ubica en la parte septentrional del equipamiento escolar, avanzando hacia la zona verde pública. El trazado tiene como punto de partida el apoyo de las líneas existente junto al propio colegio, en la avenida de la Policía Local, y finalizará en el apoyo ubicado en el entorno de la conexión del camino de Cuarte con la prolongación de la calle Fray Julián Garcés.

Este proyecto de soterramiento es fruto de la colaboración técnica y económica entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la compañía eDistribución. Este acuerdo de actuación conjunta establece una división de los trabajos en dos fases complementarias: una primera de competencia municipal, centrada exclusivamente en la obra y la construcción de las canalizaciones; y una segunda fase que será asumida y costeada por la empresa eléctrica.

Esta última asumirá el tendido del nuevo cableado subterráneo, la puesta en servicio de la red y, como último paso, el desmontaje y la retirada definitiva de las estructuras y torres aéreas que quedarán fuera de servicio.

UN MILLÓN DE EUROS

Según el cronograma previsto por las áreas técnicas municipales, la totalidad de las labores de obra civil, apertura de zanjas y creación de galerías concluirán en la primavera de este año. Una vez finalizada esta infraestructura, eDistribución tomará el relevo para acometer el tendido de los cables y la entrada en servicio de la red subterránea.

Solo tras esa conexión definitiva, la compañía procederá al desmontaje y retirada de las actuales torres de alta y media tensión, que quedarán sin servicio, liberando visual y espacialmente el entorno. El proyecto, que en su conjunto roza el millón de euros de inversión total sumando la parte eléctrica, requiere una importante labor de ingeniería. En lo referente a los trabajos de adecuación de la línea de alta tensión (45 kV), se llevará a cabo la eliminación de la actual conversión aéreo-subterránea, los empalmes de cable y el desmontaje de la línea de alta tensión aérea.

En cuanto a la red de media tensión (10 kV), se procederá al desmontaje de la línea y de los apoyos situados entre los centros de transformación. Para suplir esta infraestructura aérea, se ejecutará una nueva extensión de red subterránea.

En el entramado de alta tensión, se desplegarán 1,7 kilómetros de línea subterránea simple con un circuito de 45 kV de doble terna de sección. Por su parte, la red de media tensión supondrá actuar a lo largo de 550 metros.

En este tramo se instalará un triple circuito con conductor --una pieza fundamental para posibilitar la eliminación de la torre junto al colegio-- y se construirá un nuevo centro de seccionamiento que estará dotado con un transformador de servicios auxiliares.