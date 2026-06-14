Comienza StartTech+ 2026, el programa de aceleración para startups y pymes tecnológicas de Aragón EDIH

Veinte pymes aragonesas recibirán ayudas del IAF para avanzar en su transformación digital en 2026 - IAF

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha puesto en marcha este miércoles la tercera edición de StartTech+, el programa de aceleración dirigido a startups y pymes innovadoras o de base tecnológica que se desarrolla en el marco de Aragón European Digital Innovation Hub (Aragón EDIH).

El arranque del programa ha tenido lugar con la celebración de la Opening Session, que marca el inicio de un itinerario de aceleración especializado y personalizado que se desarrollará entre junio y septiembre. Su objetivo es impulsar el crecimiento de empresas innovadoras mediante una hoja de ruta adaptada a las necesidades de cada proyecto, orientada a mejorar sus modelos de negocio, reforzar sus capacidades de gestión, facilitar el acceso a nuevas oportunidades de financiación e inversión y acelerar la escalabilidad de sus tecnologías.

Durante el acto inaugural, el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey, ha dado la bienvenida a las trece empresas seleccionadas en esta edición: Autonality, Alan Tech Academy, Licia, MyNomina, Naxion, Visiora, Biopredx, GPONDoctor, Fidex, Prymerisk, Ingeniables, Try Business Solutions y Peryton Medical Solutions, con presencia en localidades aragonesas como Calanda, Santa Eulalia y Zaragoza.

"StartTech+ 2026 comienza hoy una nueva edición poniendo a vuestra disposición conocimiento, experiencia y herramientas para potenciar vuestras iniciativas innovadoras y tecnológicas. Queremos que vuestro paso por el programa sea un punto de inflexión en vuestras empresas con el objetivo de crecer más y mejor gracias al acompañamiento del IAF y del Aragón EDIH", ha señalado Daniel Rey, quien ha destacado el impacto alcanzado por esta iniciativa desde su puesta en marcha en 2024.

Tras la presentación oficial de los proyectos participantes, se ha celebrado la primera de las cinco sesiones presenciales de formación especializada previstas dentro del programa, que se desarrollarán entre los meses de junio y septiembre.

UN ITINERARIO INTEGRAL DE ACELERACIÓN

De forma paralela a las acciones formativas, cada empresa participante recibirá acompañamiento para realizar un diagnóstico inicial a través del Modelo de Gestión para la Competitividad y la Innovación del IAF, una herramienta que permitirá identificar con precisión las necesidades específicas de cada proyecto y orientar su evolución dentro del itinerario de aceleración.

A lo largo de los próximos meses, las empresas seleccionadas participarán además en procesos de mentoring individual con expertos de alto nivel, accederán a un mapeo personalizado de fuentes de financiación y oportunidades de inversión adaptadas a su fase de desarrollo y formarán parte de diferentes actividades de networking orientadas a generar nuevas oportunidades de negocio y colaboración.

El programa concluirá en septiembre con la celebración del Demo Day StartTech+ 2026, un evento abierto a empresas, instituciones, entidades financieras e inversores en el que los participantes presentarán la evolución de sus proyectos y los resultados obtenidos tras su paso por el programa.

SOBRE ARAGÓN EDIH

StartTech+ forma parte de las acciones estratégicas de apoyo al emprendimiento innovador impulsadas por Aragón EDIH, iniciativa desarrollada conjuntamente por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), la Universidad de Zaragoza, TECNARA, CEOE Aragón, CEPYME Aragón y Cámaras de Aragón.

Reconocido por la Comisión Europea desde 2023 como Centro Europeo de Innovación Digital, Aragón EDIH destaca por su especialización en inteligencia artificial, sistemas cognitivos y computación de alto rendimiento (HPC-Cloud), formando parte de la red europea de EDIHs.

Con el objetivo de impulsar la adopción de la inteligencia artificial y acelerar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas y del sector público, Aragón EDIH afronta el periodo 2026-2028 con un presupuesto cercano a los 4,4 millones de euros, cofinanciado al 50 % a través del programa europeo Digital Europe.