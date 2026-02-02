Comienza en Zaragoza la plantación de 1.371 árboles de mediano y gran porte para regenerar las riberas del río Huerva

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita la plantación de 1.371 árboles de mediano y gran porte para regenerar las riberas del río Huerva - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado la plantación de los primeros 1.371 árboles de mediano y gran porte para regenerar la ribera del río Huerva, en los 2,5 kilómetros de su tramo urbano, y se extenderá hasta marzo al ser la época del año más propicia para lograr que arraiguen y procuren una imagen renovada de este cauce que contará en total con alrededor de 190.000 nuevos ejemplares de árboles, plantas arbustivas y florales.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el avance de las obras del tramo 1 de este proyecto junto con el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano; y la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes.

La visita se ha centrado en el inicio de la plantación, entre el puente Blasco del Cacho y la Gran Vía, donde se irán colocando 510 unidades, de los que 379 son árboles de gran tamaño, a la altura de la calle Martín Ruizanglada y en dirección aguas arriba de la margen izquierda hasta el puente Emperador que cruza la calle Juan Pablo Bonet.

La plantación seguirá por la margen izquierda en las zonas anexas a la calle Manuel Lasala y en el parque Bruno Solano. Posteriormente continuará por la margen derecha en el entorno de la calle Catalina de Salazar en dirección aguas arriba hasta el parque Emperador y más adelante hasta los antiguos viveros Sopesens.

Otros 134 árboles de tamaño medio se plantarán en el entorno de la margen izquierda Gran Vía agua arriba y después será la margen derecha desde la calle Catalina Salazar en dirección aguas arriba.

En tramo 2 de este proyecto, entre la calle Miguel Servet y la desembocadura el Huerva en el río Ebro, tendrá en esta primera fase de plantación 861 unidades, de las que 656 serán de gran porte y las otras 2025 de menor porte.

El cronograma será el mismo y se empezará en ambas orillas del parque Villafeliche para continuar por el parque Bruil y la margen izquierda del Huerva en dirección aguar arriba hasta la calle Alvira Lasierra.

Una vez terminado se plantará en la margen derecha que es lado de Camino de las Torres hasta el puente que cruza la calle Jorge Cocci; y finalmente se abordará desde la desembocadura en dirección aguas arriba hasta el puente de la calle Jorge Cocci y concluirán las plantaciones a la altura del Centro Deportivo Municipal (CDM) Alberto Maestro.

DESGLOSE

En total se van a plantar ahora 41 especies entre árboles de gran tamaño y medio porte, arbustos de distintas dimensiones, ha informado la alcaldesa, quien ha recordado que la selección es "excelente e idónea para el clima de Zaragoza, combinando especies de ribera y de monte características o propias de un clima mediterráneo continental, que resisten a la sequía, al cierzo y a los terrenos de yesos".

"Son especies autóctonas", ha incidido Natalia Chueca, "que sustituyen a los ejemplares invasores que crecían sin control y ahogaban un ecosistema tan rico y especial como este", ha precisado.

Por dimensiones de las especies que se van a plantar están los de gran tamaño que darán sombra como el álamo blanco, chopo negro, fresno, olmo, tilo, almez o latonero, sabina albar, carrasca, nogal o el serbal.

Por debajo, estarán las especies arbóreas y arbustivas de mediano tamaño, con ejemplares de sotobosque, plantas aromáticas y frutales ornamentales, entre los que figuran el madroño, el membrillo, la higuera, el laurel, el almendro, el níspero, el romero, el tomillo, el espliego o la retama, entre otros.

DOS ECOSISTEMAS

"La lista refleja perfectamente los dos ecosistemas clave de la depresión del Ebro: el soto o ribera, con los álamos, fresnos y saucos, que protegen frente al viento, soportan inundaciones temporales y crean corredores verdes frescos en verano; y los de monte o estepa, que hacen frente a los duros veranos e inviernos fríos y ventosos de Zaragoza, como por ejemplo especies tan propias de nuestra tierra como el almez, que es un árbol que da sombra densa y sus raíces sujetan bien el suelo", ha profundizado la alcaldesa.

Esta gran variedad también aportará aspectos estéticos y visuales, con juegos cromáticos estacionales. "Supondrá una experiencia sensorial en los aspectos aromáticos y visuales, convirtiendo las riberas en un auténtico jardín de los sentidos", ha descrito Chueca para avanzar que en otoño habrá colores amarillos, rojos intensos o cobrizos y en invierno el contraste visual lo aportarán los árboles de hoja perenne oscura como la encina, el laurel y la sabina albar.

En primavera habrá una explosión floral blanca y rosada gracias a los cerezos, almendros y endrinos, y amarilla brillante gracias a la retama; y en verano el contraste de los verdes tendrá algún acento plateado, rojo y violeta por los álamos, el granado y la lavanda", ha detallado la alcaldesa.

Asimismo, estas especies aportan beneficios medioambientales para la biodiversidad, como por ejemplo, alimento a la avifauna local gracias a la producción de fruto de las especies arbustivas seleccionadas, mientras que las plantaciones aromáticas y las flores tempranas son las preferidas de abejas y polinizadores.

Este proyecto tiene una inversión que supera los 23 millones de euros y en su visita la alcaldesa ha recorrido las que serán las nuevas sendas peatonales próximas al cauce. La regeneración del Huerva también conlleva la renovación de 8 calles adyacentes con prioridad para peatones, la transformación de los 2,5 kilómetros de cauce, la creación de 8 nuevos parques fluviales, de los que 5 son nuevos y 3 se renuevan y que suman 12.400 metros cuadrados.

"NUNCA NADIE SE HABÍA ATREVIDO ANTES"

Chueca también ha comprobado la obra terminada del tanque de tormentas, situado en el nuevo parque en la zona de los antiguos viveros Sopesens, en cuya superficie se comienzan a intuir los senderos, escaleras y accesos de esta zona verde.

Además, prosiguen las labores en las calles adyacentes como Manuel Lasala, donde se sustituyen las tuberías de saneamiento, mientras en la parte finalizada ya empieza a apreciarse el encintado de bordillos de las nuevas aceras y las futuras pavimentaciones.

Este proyecto es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Tiene el respaldo financiero de los fondos NextGeneration de la Unión Europea, que supone una inversión sin precedentes en la infraestructura verde de la ciudad.

Es un ejemplo "perfecto de cómo el urbanismo moderno puede trabajar de la mano con la naturaleza para crear ciudades más vivas, saludables y sostenibles", ha reseñado Natalia Chueca.

Ha destacado que esta obra "nunca nadie se había atrevido a hacerla por la gran complejidad que tiene, al ser un cauce muy profundo, muy cerca de las viviendas que ha supuesto cambiar colectores de más de cien años y de grandes dimensiones".

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha informado de que se ha tenido que traer maquinaria de otros lugares de España porque en Zaragoza "no se disponía". Ha elogiado el "excelente trabajo" en un obra de esta complejidad, que es un "referente a nivel nacional, en obra civil y en ingeniería, y hacerlo en tiempo y en forma, es de agradecer porque conlleva mucho esfuerzo, trabajo y mucha profesionalidad".

Por útimo, ha apuntado que esta segunda fase estará terminada en agosto de 2026 y quedarán por ultimar algunos trabajos que concluirán en enero de 2027, fecha en la que tiene que "estar perfectamente acabada y todos los ciudadanos disfrutando de nuevo del río Huerva".