Comienzan los trabajos para eliminar los grafitis de la iglesia de Santo Domingo de Huesca

Los grafitis ocupan una superficie aproximada de 150 por 200 centímetros en la fachada occidental del templo. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (ESCYRA) está realizando trabajos para eliminar los grafitis de la fachada de la iglesia de Santo Domingo de Huesca. La intervención se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en octubre de 2025 entre el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón, a través de la ESCYRA, para la conservación y restauración del patrimonio cultural.

La actuación, que llevan a cabo alumnos de la ESCYRA bajo la supervisión de su profesorado especializado, cuenta con la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Huesca y se desarrolla conforme al proyecto técnico elaborado por la escuela, que establece los procedimientos necesarios para retirar o minimizar las pintadas sin dañar los materiales de la fachada.

Los grafitis, realizados con aerosoles de pintura sintética de colores negro y rosa, ocupan una superficie aproximada de 150 por 200 centímetros en la fachada occidental del templo. Afectan principalmente a una zona revestida de mortero y a la parte inferior de ladrillo y bloques de reposición.

El proyecto contempla diferentes procedimientos de limpieza, entre ellos la utilización de tecnología láser, así como pruebas con sistemas químicos y mecánicos para determinar el método más adecuado en función de las características de cada superficie. Se presta especial atención a los materiales de mayor valor histórico para garantizar su conservación.

INTERVENCIÓN EN LA ERMITA DE SALAS

Una vez concluidos los trabajos en Santo Domingo, está previsto que la ESCYRA actúe en las fachadas de la ermita de Nuestra Señora de Salas y de la Huerta para eliminar o minimizar las pintadas vandálicas existentes en este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural.

Esta intervención también cuenta con la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Huesca.