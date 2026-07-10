La compañía Totapedra y Sara Gale Band actuarán este sábado en la programación de 'Aragón, tierra de cultura'

La compañía Totapedra pondrá en escena 'Pifia' este sábado en Puente de Montañana. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Totapedra y Sara Gale Band actuarán este sábado, día 11 de julio, en el municipio de Puente de Montañana y en la hospedería de Loarre, respectivamente. Estos dos eventos se celebran en la provincia de Huesca, en el marco de la programación 'Aragón tierra de cultura', que organizan las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo, para llevar acciones culturales con ADN cien por cien aragonés a lugares emblemáticos del territorio, y con acceso gratuito.

A las 19.00 horas, en la plaza Mayor de Puente de Montañana, Totapedra presentará 'Pifia', un espectáculo de circo contemporáneo y clown en proceso de creación. Desde el error y en clave de humor, proponen una mirada absurda y crítica sobre el mundo laboral.El personaje, un trabajador obtuso de un espacio en obras, intentará mantener el orden en un mundo que se le cae encima. Y lo hará con la ayuda de un público que, sin saberlo, tomará un rol activo dentro del espectáculo.

Su modesta voluntad de volver a dejar las cosas tal y como estaban es tan grande como su torpeza.Totapedra es una compañía de circo contemporáneo formada por Andreu Casadellà y Júlia Clarà. En 2025 deciden crear esta compañía para evolucionar el espectáculo 'Pifia', con Júlia como directora co-creadora y Andreu como intérprete co-creador.

Esta compañía es una de las seleccionadas para el proyecto EKO Pirineos de Circo, un proyecto de cooperación para 2024-2027, cofinanciado en un 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027), cuyo objetivo es desarrollar las capacidades y competencias de los actores del circo de ambos lados de la frontera para realizar una correcta transición ecológica, combinando formación, creación y experimentación.

Por otra parte, este sábado, a las 20.30 horas, la Hospedería de Loarre acogerá el concierto de Sara Gale Band, grupo que conforman David Colás, a la guitarra y coros, productor de la banda y encargado de la grabación de su segundo álbum, 'People'; Apolo Ruíz de la Hermosa, al bajo eléctrico, violonchelo y coros; y Alexey Rodríguez 'Ringo', a la batería, percusiones y coros. Entre todos dan forma y arreglan los temas, escritos y compuestos por Sara, líder de la banda.Sus temas son en inglés con influencias del soul, blues, funk, pop, rock.

Han tocado en diversas salas y participado en diferentes festivales como Los Castillos en Jarque de Moncayo, Espacio Zity en las fiestas del Pilar, Zaragoza suena por Valencia en el Pabellón Príncipe Felipe, Festival Plazas de Zaragoza, Zaragoza Florece en el escenario principal del Kiosko del Parque Grande, Sala The Monkey Man en Guadalajara, o en la muestra de circo en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragozas.