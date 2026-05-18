La compañía Wizz Air conectará Zaragoza con Milán-Malpensa con tres vuelos semanales desde el 15 de septiembre

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, a la derecha, junto al director general de Transportes, David Sánchez Fraile, este lunes en el Departamento con motivo del anuncio de la nueva conexión aérea con Milán. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha anunciado un acuerdo con la compañía aérea Wizz Air para incorporar al Aeropuerto de Zaragoza una nueva conexión aérea con el aeropuerto de italiano de Milán-Malpensa.

Serán tres vuelos semanales, los martes, jueves y sábado y los billetes podrán adquirirse a partir de la semana que viene, según ha anunciado a los medios de comunicación el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, junto al director general de Transportes, David Sánchez Fraile.

El acuerdo con la aerolínea de bajo coste de origen húngaro alcanza en un principio hasta el 31 de marzo de 2027, aunque el consejero ha apuntado la voluntad del Ejecutivo autonómico de prolongarlo en el tiempo. Wizz Air suma así un nuevo destino a los que ya opera desde la capital aragonesa con Roma y las ciudades rumanas de Bucarest y Cluj-Napoca.

Octavio López ha destacado que son 40.000 los asientos que Wizz Air va a poner a la venta para la próxima temporada de invierno, lo que va a permitir "no solo reforzar un destino atractivo, sino recuperar y mejorar el número de asientos perdidos tras el recorte llevado a cabo por Ryanair y que tienen como telón de fondo las discrepancias con AENA sobre las tasas aeroportuarias que afectan a los aeropuertos regionales".

Estos 40.000 asientos entre septiembre de 2026 y finales de marzo 2027 son 11.500 más que los retirados por la compañía irlandesa, que este año ha eliminado las rutas con destino a Fez y París. El titular de Fomento ha mostrado su esperanza en que se pueda llegar a "un punto de encuentro" para facilitar el impulso del Gobierno de Aragón y que el mayor número de compañías puedan plantear vuelos desde Zaragoza e incluso que puedan radicar sus sedes de operación en el aeropuerto de la ciudad.

De hecho, ha avanzado que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tiene prevista una próxima reunión con AENA a la que el Gobierno de Aragón tiene previsto sumarse para un planteamiento más amplio.

La nueva conexión que Wizz Air trae a Zaragoza se suma y complementa la que mantiene Ryanair --al menos hasta el próximo 23 de octubre-- con el aeropuerto de Bérgamo --a unos 88 kilómetros de Milán-Malpensa-- los lunes, miércoles y viernes.

"Entendemos que no entra en contradicción con los vuelos de Bérgamo, sino que nos da una línea de trabajo y acción mucho más amplia y potente y, de esta manera, Zaragoza, como capital de Aragón, va a estar en comunicación permanente con esos aeropuertos del norte de Italia", ha valorado el consejero, que ha defendido que la medida "complementa vuelos que entendemos necesarios y, desde luego, ha advertido, nosotros no vamos a estar en exclusiva pensando en los intereses de una determinada compañía".

RELEVANCIA DEL AEROPUERTO MILÁN-MALPENSA

El aeropuerto de Milán-Malpensa, destaca el Ejecutivo autonómico, es el principal aeropuerto internacional de la región de Lombardía, al norte de Italia, y, con cerca de 31 millones de pasajeros en 2025, según datos de la propia infraestructura, es el segundo aeropuerto de Italia por tráfico de pasajeros, después de Roma-Fiumicino.

Cuenta con dos terminales, la 1, dedicada a vuelos nacionales e internacionales, y la 2, principalmente para compañías 'low cost'. Constituye, subrayan desde el Departamento de Octavio López, un importante 'hub' que posibilita un gran número de conexiones con buena parte de las capitales europeas y destinos intercontinentales como Estados Unidos (Nueva York, Chicago, Boston, Atlanta), diferentes países de América Latina (Brasil, México, Cuba, República Dominicana), Oriente Medio (Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania), Asia (China, Japón, India, entre otros) y África (Egipto, Marruecos, Argelia, Kenia, Etiopía, Senegal y Tanzania).

UN PRIMER PASO PARA UN PRÓXIMO PLAN "MUY POTENTE"

Esta nueva conexión, ha avanzado Octavio López, pretende ser "cabeza de puente" dentro del planteamiento a medio y largo plazo del Gobierno de Aragón, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, para "intentar transformar exponencialmente" el uso del Aeropuerto y conseguir líneas de vuelo "a muchísimos más puntos del mundo".

En ese sentido, ha avanzado que antes de que acabe el verano, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, darán a conocer "un plan muy potente de llegada a muchísimas ciudades importantes del mundo desde la ciudad de Zaragoza para que el aeropuerto deje de ser menor de edad".

El Gobierno de Aragón ha puesto sobre la mesa un pliego para mantener a las líneas aéreas que actualmente operan en Zaragoza y otras que pueden tener interés en llegar mediante "aportaciones económicas de promoción turística a determinadas rutas", ha matizado López tras recordar que no se permiten las ayudas directas y aclarar que no piensan hacer "un traje a la medida" para Ryanair.

Un impulso a la infraestructura aragonesa que el consejero ha ligado a la "relevancia económica y de generación de empleo" que ha adquirido Zaragoza como "eje de la logística europea y mundial" con el anuncio de las inversiones milmillonarias.

"Va a haber un flujo de personal cualificado y no cualificado a este tipo de actividades empresariales que nos obliga a ir pensando en un desarrollo del aeropuerto de Zaragoza desde el punto de vista del tráfico de personas mucho más potente que el que en estos momentos viene teniendo", ha establecido.

Para ello, el Ejecutivo aragonés trabaja en rutas que resulten "apetecibles" para los zaragozanos y los aragoneses, pero también rutas para la gente que va a venir a trabajar a los grandes proyectos empresariales en desarrollo, además de conservar las que prestan servicio a una colonia tan relevante en Aragón como la rumana.

Al respecto, el consejero ha explicado que mantienen contactos con las grandes multinacionales para tomar nota de las rutas que más les pueden interesar: "Son 90.000 millones de euros de inversión en los próximos 10 años en Aragón y 35.000 empleos que en estos momentos no están en Aragón y que tienen que venir", ha resaltado Octavio López, en un planteamiento que incluye, según ha enumerado, "vivienda, empleo, formación, ubicación estratégica y la utilización más eficiente posible de los aeropuertos de la Comunidad".

A ese objetivo López considera AENA no ayuda: "No atiende de la misma manera a los aeropuertos que no tienen beneficios. Está ganando más de 4.000 millones de euros y es evidente que al Aeropuerto de Zaragoza no nos está dando un tratamiento diferencial", ha lamentado.