ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Aragón en septiembre empeora y desciende un 9,7% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 13,44% a nivel nacional--, hasta un total de 1.529 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 14% intermensual. A pesar de la caída, las 1.529 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Aragón, 1.436 se realizaron sobre viviendas libres y 93 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 431 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.098 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 2.550 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.529 compraventas, 515 fueron herencias, 45 donaciones y 0 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Aragón 4.664 fincas urbanas a través de 2.735 compraventas, 899 herencias, 94 donaciones, 1 permutas y 935 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 2.603 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.331 herencias, 678 compraventas, 54 donaciones, 41 permutas y 499 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 0% en Navarra y bajó en el resto de comunidades, con País Vasco (-23,06%), Baleares (-22,37%) y Madrid (-21,16%), a la cabeza del retroceso.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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