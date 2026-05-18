La compraventa de viviendas en Aragón crece un 1,8% en marzo, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Bloque de viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Aragón ha subido un 1,8% en marzo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,2% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.599 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 1.599 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en marzo en Aragón, 1.475 se realizaron sobre viviendas libres y 124 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 307 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.292 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En marzo se realizaron un total de 2.857 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.599 compraventas, 606 fueron herencias, 62 donaciones y 5 permutas.

En total, durante marzo se transmitieron en Aragón 5.523 fincas urbanas a través de 3.058 compraventas, 1.174 herencias, 109 donaciones, 12 permutas y 1.170 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 3.582 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.206 herencias, 1.094 compraventas, 75 donaciones, 68 permutas y 1.139 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla - La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en marzo la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 11,5% seguida de Navarra, un 8,21% más, y La Rioja (+5,23%). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, País Vasco y Canarias con caídas del 15,39%, 11,58% y del 8,93%, respectivamente.