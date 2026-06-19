La compraventa de viviendas en Aragón vuelve a crecer en abril, un 5,4%, y encadena 3 meses de ascensos

Bloques de viviendas. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Aragón ha crecido un 5,4% en abril respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 1,79% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 1.470 operaciones y encadena tres meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, Las 1.470 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de abril en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en Aragón, 1.361 se realizaron sobre viviendas libres y 109 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 283 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.187 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 2.532 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.470 compraventas, 519 fueron herencias, 40 donaciones y 0 permutas.

En total, durante abril se transmitieron en Aragón 4.552 fincas urbanas a través de 2.613 compraventas, 865 herencias, 82 donaciones, 5 permutas y 987 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 2.856 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 994 herencias, 1.145 compraventas, 89 donaciones, 19 permutas y 609 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,53% seguida de País Vasco, un 8,77% más, y Cataluña (+7,79%). En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León con caídas del 29,05%, 10,98% y del 9,42%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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