Concluye el realojo tras el incendio de Riglos: Los vecinos de Santa Cruz de la Serós regresarán este viernes

Vecinos de Bailo y Arbués vuelven a sus casas, a 19 de agosto de 2026, en Huesca, Aragón (España). El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) acordó, en su reunión del martes, 18 de agosto, el realojo, este miércoles, 19 de agosto, de los veci - Verónica Lacasa - Europa Press

LAS PEÑA DE RIGLOS (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El municipio de Santa Cruz de la Serós se mantiene como el único en el que sus vecinos todavía no han sido realojados "por precaución", ya que está ubicado en la zona "más caliente" y "con más riesgo", pero la previsión es que sus habitantes puedan regresar a sus casas este viernes, con lo que se concluiría el realojo de todos los evacuados por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Se sumarían así a los 129 vecinos de Binacua y Atarés, realojados este jueves por la tarde, y al total de 700 personas de 16 núcleos que han vuelto a sus casas en los últimos dos días.

En cuanto a la evolución del incendio, el director general de Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que se ha mantenido estabilizado durante toda la jornada, en la que el dispositivo de extinción ha ido atendiendo pequeños focos generados por tocones que todavía están "muy calientes".

"Esta estabilizado, pero hay que avanzar hacia el control, que posiblemente tarde dos o tres días como mucho, y luego ya la extinción tardará un poco más", ha concretado.

También se han abierto ya las carreteras periféricas del incendio, aunque quedan cortadas algunas en el interior, concretamente la que conecta Santa Cruz de la Serós con los monasterios de San Juan de la Peña. Se ha abierto asimismo el camping de Puente la Reina, que estaba cerrado.

No obstante, la previsión es que "posiblemente mañana se vaya reabriendo absolutamente todo", en función de la evolución del incendio, ha señalado Clavero.

SE MANTIENE UN AMPLIO DISPOSITIVO

Durante la jornada del jueves, han trabajado en las labores de extinción un amplio dispositivo integrado por medios de Infoar, con tres helicópteros ligeros, un helicóptero de coordinación, tres cuadrillas helitransportadas, diez cuadrillas terrestres, siete autobombas, un buldócer, un vehículo PMA y personal técnico, además de un helicóptero bombardero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). También han colaborado tractoristas y voluntarios de los municipios afectados.

En el ámbito sanitario, social y logístico continúan movilizados recursos del 061, Cruz Roja, las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania, los ayuntamientos de Ayerbe y Jaca, Protección Civil, las agrupaciones de voluntarios y SARGA, además de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Durante la próxima noche, permanecerá desplegado un dispositivo integrado por cuatro brigadas terrestres, cuatro autobombas y cuatro Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), que continuarán realizando labores de vigilancia, control y liquidación de puntos calientes dentro del perímetro afectado. Asimismo, el Puesto de Mando Avanzado regresará a su base en las próximas horas.